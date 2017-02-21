Больше 80 амурчан в праздники сели за руль пьяными

Фото: Инстаграм, blag_dtp

За четыре выходных дня в Амурской области пресекли 2 110 нарушений Правил дорожного движения. 87 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. В шести ДТП семь человек, в том числе ребёнок, получили травмы.

Согласно сводке управления ГИБДД по Амурской области, 23 февраля наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД пресекли 551 нарушение ПДД. В состоянии опьянения задержаны 29 водителей. Так, в праздник в Тынде водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем Toyota Belta, при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗ «Соболь». В ДТП ранена пассажир 1985 года рождения из Toyota Belta.

24 февраля в Приамурье 474 раза нарушили Правила дорожного движения, в состоянии опьянения задержан 21 водитель. В 18:40 в Магдагачинском районе на 44 километре автодороги Тыгда – Черняево водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, съехал с проезжей части и опрокинулся. Он доставлен в больницу.

В субботу, 25 февраля, пьяными полиции попались 20 автомобилистов. В этот день пресекли 546 нарушений ПДД. Так, в Тындинском районе неустановленный водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. Травмы получил пассажир 1984 года рождения. Водитель с места скрылся.

В тот же день в Зее водитель 1964 года рождения Toyota Corolla наехал на женщину-пешехода 1967 года рождения. Она попала в больницу.

В воскресенье, 26 февраля, в Приамурье пресекли 539 нарушений ПДД. 17 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. В этот день в Ерковцах Ивановского района водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Isuzu Giga, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, совершил наезд на пешехода 2007 года рождения. В результате ДТП ребёнка с травмами доставили в больницу.

На 4-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» в Белогорском районе водитель 1991 года рождения, управляя Nissan Diesel при развороте, создал помеху в движении автомобилю Toyota Vitz. Женщина-водитель 1972 года рождения и девушка-пассажир 1996 года рождения из автомобиля Toyota Vitz получили травмы.

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#ДТП

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