Администрация Благовещенска прокомментировала ситуацию с баннером на масленичных гуляньях

В понедельник, 27 февраля, редакция Амур.инфо получила ответ от мэрии по поводу использования баннера с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны во время масленичных гуляний на площади. Как сообщалось ранее, жительница Благовещенска заметила, что этим баннером накрыли реквизит для конкурсов. Женщину это возмутило.

«Все мы понимаем, что минувшие масленичные гулянья, как и любое мероприятие подобного масштаба, – это не только большой праздник, но и сложный организационный процесс, в котором задействовано множество людей. В этом году учреждения и организации готовили свои масленичные выступления и площадки более месяца. В итоге на площади Ленина было организовано более 10 творческих площадок, на которых было задействовано более 20 творческих коллективов и общественных организаций, – сообщается в официальном ответе мэрии. – В целях экономии бюджетных средств многие организации зачастую сохраняют материалы и реквизиты для их повторного использования на таких же мероприятиях в последующие годы. К сожалению, руководство одного из учреждений допустило серьезную оплошность из-за того, что не перепроверило свой реквизит и использовало его ненадлежащим образом.

По данному факту администрацией города проведена проверка, к виновным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания».

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