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Администрация Благовещенска прокомментировала ситуацию с баннером на масленичных гуляньях

Администрация Благовещенска прокомментировала ситуацию с баннером на масленичных гуляньях

В понедельник, 27 февраля, редакция Амур.инфо получила ответ от мэрии по поводу использования баннера с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны во время масленичных гуляний на площади. Как сообщалось ранее, жительница Благовещенска заметила, что этим баннером накрыли реквизит для конкурсов. Женщину это возмутило.

«Все мы понимаем, что минувшие масленичные гулянья, как и любое мероприятие подобного масштаба, – это не только большой праздник, но и сложный организационный процесс, в котором задействовано множество людей. В этом году учреждения и организации готовили свои масленичные выступления и площадки более месяца. В итоге на площади Ленина было организовано более 10 творческих площадок, на которых было задействовано более 20 творческих коллективов и общественных организаций, – сообщается в официальном ответе мэрии. – В целях экономии бюджетных средств многие организации зачастую сохраняют материалы и реквизиты для их повторного использования на таких же мероприятиях в последующие годы. К сожалению, руководство одного из учреждений допустило серьезную оплошность из-за того, что не перепроверило свой реквизит и использовало его ненадлежащим образом.

По данному факту администрацией города проведена проверка, к виновным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания».

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#городская власть #конкурсы #праздники

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Комментарии
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  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Масленица прошла очень здорово! Если бы кто-то один не увидел банер, так и не узнали бы:) А вообще СМИ могли и промолчать

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    Старший в классе

    Масленица прошла очень здорово! Если бы кто-то один не увидел банер, так и не узнали бы:) А вообще СМИ могли и промолчать



    А вы, клопы-мироеды, и привыкли уже, что народ молчит? Надоест ему это рано или поздно

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Crasy

    Старший в классе

    Масленица прошла очень здорово! Если бы кто-то один не увидел банер, так и не узнали бы:) А вообще СМИ могли и промолчать



    А вы, клопы-мироеды, и привыкли уже, что народ молчит? Надоест ему это рано или поздно



    Кто, где молчит?

    Можно конкретнее?

    СМИ в твоём понимании народ?

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    о господи нашли проблему

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад



    АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА СИТУАЦИЮ С БАННЕРОМ НА МАСЛЕНИЧНЫХ ГУЛЯНЬЯХ



    Лучше бы администрация прокомментировала что за две грязнючие тряпки болтаются на здании администрации на крыше на флагштоках, где, по идее, должны висеть флаги.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    а как раньше жили без организации гуляний на масленницу?.. или администрация благовещенска - это праздничное агенство?.. А у нас ДРУГИЕ проблемы есть, на которые необходимо тратить бюджетные средства?

  • СаняCh

    СаняCh
    55 минут назад

    Альбина

    а как раньше жили без организации гуляний на масленницу?.. или администрация благовещенска - это праздничное агенство?.. А у нас ДРУГИЕ проблемы есть, на которые необходимо тратить бюджетные средства?



    Видимо у тебя совсем проблем нет, раз в Швейке каждый выходной бухаешь?

    Большую часть сделали общественники безвозмездно. А такой традиционный праздник как масленица праздновался и будет праздноваться. По логике потолочника и Новый Год отмечать тоже не стоит

  • твояя

    твояя
    54 минуты назад

    в официальном ответе мэрии. – В целях экономии бюджетных средств многие организации зачастую сохраняют материалы и реквизиты для их повторного использования

    ---------

    потрясающая экономия на копейку. А тащат на 21 миллион

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