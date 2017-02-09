«Оскар–2017»: «Зверополис» – лучший анимационный фильм

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Диснеевский полнометражный мультфильм «Зверополис» получил премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». В этой номинации также были представлены «Кубо. Легенда о самурае», «Моана», «Жизнь кабачка», «Зверопой» и «Красная черепаха». Ранее «Зверополис» уже завоевал премию «Золотой глобус».

Что касается фаворита церемонии – мюзикла «Ла-Ла-Ленд», то ему уже достались несколько заветных статуэток. Так, «Оскара» удостоились художники-постановщики Дэвид Уоско и Сэнди Рейнольдс-Уоско. Вторую статуэтку «Ла-Ла Ленду» добыл оператор Линус Сандгрен. Джастин Гурвиц назван лучшим композитором, а четвёртый «Оскар» достался мюзиклу за песню City of Stars. Пятую статуэтку получил 32-летний Дэмьен Шазелл – он стал самым молодым режиссёром, получившим эту престижную награду. Эмму Стоун назвали лучшей актрисой. Это её первый «Оскар».

Лучшим актёром, вопреки прогнозам, стал не Райан Гослинг, а Кейси Аффлек – за фильм «Манчестер у моря». Ранее Аффлек получил за эту роль премию «Золотой глобус».

Среди прочих наград, о которых известно к настоящему моменту, – картина «Пой» венгерского режиссера Кристофа Дека (лучший короткометражный игровой фильм), работа Орландо фон Айнсиделя «Белые шлемы» (лучший короткометражный документальный фильм). Фильм Мэла Гибсона «По соображениям совести» получил уже двух «Оскаров» – в номинациях «Лучший монтаж» (Джон Гилберт) и «Лучшее сведение звука» (Кевин О'Коннелл, Энди Райт, Роберт Маккензи и Питер Рейс).

За «Лучшие визуальные эффекты» «Оскар» достался ещё одному диснеевскому фильму – «Книга джунглей» (Роберт Легато, Адам Валдез, Эндрю Р. Джонс и Дэн Леммон).

Лучшим короткометражным анимационным фильмом стала работа «Песочник» Алана Барилларо.

Картина иранского режиссёра Асгара Фархади «Коммивояжёр» получила награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако создатель картины отказался прибыть на церемонию вручения в знак протеста против указов президента США Дональда Трампа по ужесточению иммиграционного законодательства.

Статуэтку в номинации «Лучший адаптированный сценарий» получили Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни за «Лунный свет».

Победу в категории «Лучший оригинальный сценарий» одержала картина «Манчестер у моря» (Кеннет Лонерган).

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