Учёные рассказали, каким «видят» мир слепые (видео)

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Учёные попытались спроектировать, как незрячие люди воспринимают окружающее их пространство. В Сети опубликовано видео, иллюстрирующее этот процесс, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на научный портал Naked Science.

Специалисты сразу делают оговорку: описать в точности, как слепые «видят» мир, конечно же, невозможно – ведь у каждого из нас своё особое восприятие. Моделируя восприятие слепыми окружающего мира, учёные основывались на ряде сделанных ранее выводов. Оказалось, потерявшие зрение в раннем детстве, представляют окружающее пространство исключительно в серых тонах. Люди, ослепшие уже в зрелом возрасте, могут видеть яркий цвет, который является непрерывным или регулярно меняющимся.

Считается, что у незрячих людей обостряется обоняние. Это помогает им ориентироваться в окружающем их пространстве.

Ранее учёные выяснили, какие сны могут видеть инвалиды по зрению. Сновидения незрячих ассоциируются с движением и имеют больше элементов слуха. Участники эксперимента отмечали также вкусовые, обонятельные и эмоциональные переживания.

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