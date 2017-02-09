«Ла-Ла-Ленд» не повторит успех «Титаника»: стали известны первые лауреаты премии «Оскар»

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В Лос-Анджелесе проходит 89-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Основным претендентом является мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла-Ленд», получивший 14 номинаций и повторивший рекорд «Титаника» по количеству возможных наград. Сколько статуэток достанется «Ла-Ла-Ленду», станет известно чуть позже. Первые же «Оскары» уже обрели счастливых владельцев, передаёт ТАСС.

Первым триумфатором премии стал чернокожий актёр Махершала Али. Он победил в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана» (фильм «Лунный свет»).

В номинации «Лучший документальный фильм» стала лучшей работа «О. Джей: Сделано в Америке». Драма, снятая режиссёром Эзрой Эдельманом, с Дэвидом Гасконом и Гобин Грир в главных ролях, рассказывает историю звезды американского футбола О. Джея Симпсона – от его успехов в спорте до суда за убийство. Картина длится семь с половиной часов. Это самая долгая документальная лента, номинированная в этой категории в истории Академии.

В категории «Лучший дизайн костюмов» статуэтку получает Коллин Этвуд, работавший над внешним видом героев фильма Дэвида Йейтса «Фантастические твари и где они обитают». В этой же номинации был представлен «Ла-ла Ленд», таким образом мюзикл уже не сможет получить 14 «Оскаров» и повторить успех «Титаника».

В номинации «Лучший грим и причёски» лучшими стали Алессандро Бертолацци, Джорджо Грегорини и Кристофер Нельсон. Их отметили за работу в картине Дэвида Эйра «Отряд самоубийц».

Фильм «По соображениям совести» (режиссёр Мэл Гибсон) получил статуэтку за «Лучшее сведение звука», над звуком в картине работали Кевин О'Коннелл, Энди Райт, Роберт Маккензи и Питер Рейс. О'Коннелл впервые получил награду, при этом он был номинирован на премию 21 раз.

За «Лучший звуковой монтаж» «Оскар» получила картина «Прибытие» (это минус ещё одна номинация у «Ла-ла Ленда»).

Лучшей актрисой второго плана киноакадемики назвали Вайолу Дэвис – фильм «Ограды». «Я стала актрисой по одной причине: это единственная профессия, которая празднует Жизнь», — сказала, срываясь на слезы, Дэвис, получая заветную статуэтку.

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