Амурский кикбоксер завоевал титул чемпиона СНГ в Хабаровске

Фото: vostokmedia.com

В Хабаровске прошёл первый профессиональный турнир по кикбоксингу «Противостояние». В рамках соревнований прошли восемь поединков, два из которых были титульными. Звание чемпиона ДФО завоевал Денис Андреев из Якутии, а обладателем пояса чемпиона СНГ стал Александр Гринчук из Амурской области, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Всего в рамках турнира прошло восемь боев, в которых приняли участие четыре благовещенца.

В третьем тяжёлом трехраундовом бою сошлись благовещенец Егор Звягинцев и Леонид Пекарский из Хабаровска. Соперники по очереди брали инициативу в свои руки, судьи долго не могли решить, кому же отдать победу. В итоге золотую медаль получил представитель Приамурья.

Следующий бой прошёл между Никитой Басуном из Благовещенска и хабаровчанином Владиславом Татариновым. Представитель Амурской области пытался склонить чашу весов на свою сторону, но спортсмен из дальневосточной столицы вовремя реагировал и правильно защищался, однако Никита Басун действовал активнее, что принесло ему победу.

Андрей Елин из Благовещенска и Денис Андреев из Якутска встретились в поединке за титул чемпиона Дальнего Востока. Пятираундовый бой дался тяжело обоим спортсменам, оба нанесли большое количество ударов и действовали активно. С минимальным перевесом в очках победил представитель Якутии.

Соперники уже встречались между собой на любительском ринге, тогда сильнее также оказался Денис Андреев. «Соперник опытнее в профессионалах и мощнее – это чувствовалось, особенно в последнем раунде. Старался технически его обмануть, это и помогло победить. Это мой дебют на профессиональном ринге. В сравнении с любительским – веселее, больше адреналина», – признался Денис Андреев.

В финальном титульном поединке представитель Амурской области Александр Гринчук взял верх над спортсменом из Украины Юрием Горбенко. По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу и пояс чемпиона СНГ дальневосточнику. Гринчук готовился к турниру более двух месяцев, в Таиланде и Благовещенске.

Организаторы планируют в дальнейшем приглашать более титулованных спортсменов. И сейчас ведут переговоры с представителями центральной России, чтобы привозить кикбоксеров со звёздными фамилиями и продвигать на другие арены своих спортсменов.

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#Дальний Восток #спорт

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