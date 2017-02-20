Не заметил и поехал дальше: в Благовещенске легковушка подрезала джип

Фото: ИА ""Сканер

В Благовещенске в районе улиц Мухина и Горького столкнулись две иномарки. Внедорожник Toyota Surf и легковушка Toyota Chaser двигались по Горького со стороны Амурской. Внедорожник ехал в правом ряду, легковушка – в левом. Так вышло, что «чайзер» решил пересечь ряд и, по предварительным данным, не заметил «сурфа».

В итоге внедорожник отлетел на обочину в деревья. По словам корреспондента ИА «Сканер», Chaser после столкновения поехал дальше, но водителя остановили полицейские и повернули обратно, к месту аварии. Водитель сказал, что «не почувствовал» столкновения, и поэтому двигался.

По предварительной информации, водители обеих машин были пристёгнуты, оба – трезвы. Никто не пострадал, люди отделались испугом.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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