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Умер актёр, сыгравший в фильмах «Титаник», «Чужие» и «Правдивая ложь»

Умер актёр, сыгравший в фильмах «Титаник», «Чужие» и «Правдивая ложь»
Фото: kino-teatr.ru

Известный голливудский актёр Билл Пэкстон ушёл из жизни в возрасте 61 года. Печальную новость телекомпании ABC сообщили его родственники, передаёт ТАСС. Пэкстон стал известен благодаря участию в таких фильмах как «Чужие», «Правдивая ложь», «Аполлон-13», «Титаник» и других.

«С тяжёлым сердцем мы сообщаем, что Билл Пэкстон умер в результате осложнений после хирургического вмешательства», – цитирует телеканал заявление семьи актёра.

«Любящий муж и отец, Билл начинал в Голливуде, работая над фильмами в отделе искусств, а потом начал карьеру плодотворного актёра и кинематографиста, которая длилась четыре десятилетия», – отметили родные и близкие исполнителя.

За свою карьеру Билл Пэкстон снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах. Актёр четырежды был номинирован на кинопремию «Золотой глобус»: в 1999, 2007, 2009 и 2010 годах (за работу в сериалах «Блистательная ложь» и «Большая любовь».

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#кино #память #США

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