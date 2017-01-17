Бывшая амурчанка, переехавшая в Англию, нуждается в помощи

Уроженка Амурской области, проживающая сейчас в Англии, просит помощи в сборе средств на свое лечение. В 2015 году Анастасии поставили диагноз – рак яичников 3 степени. Долгие месяцы борьбы с редким заболеванием вначале дали положительный результат, но затем болезнь вернулась и начала прогрессировать. Помочь девушке могут в клинике в Германии, но для этого нужна большая сумма денег.

«Что бы ты сделал если бы тебе сказали, что твоя жизнь скоро закончится и в мире нет лекарства, способного тебе помочь?» – так начинается обращение Анастасии Лесли (в девичестве Дубик), распространяемое в Интернете и мессенджерах.

В возрасте 27 лет у девушки обнаружили рак яичников. На тот момент Анастасия только переехала в Лондон к своему молодому человеку. До этого девушка жила в Благовещенске. Анастасия родилась в областном центре, училась в школе № 12, затем окончила МАП. Спустя некоторое время она познакомилась с будущем мужем и переехала к нему в Англию. Но через пару месяцев в жизнь экс-амурчанки ворвалась трагедия – у нее обнаружили рак.

«В возрасте 27 лет я не была готова к такому повороту событий (да мне кажется никто не готов получить такие новости в любом возрасте). Все мои мечты, казалось, начали рушиться, но самым сложным было осознание того факта, что я больше никогда не смогу иметь своих детей. Каким-то образом я научилась жить с такой реальностью и просто это приняла. С самого начала у меня была большая поддержка со стороны самых всемирно известных профессоров и докторов в больнице Royal Marsden в Лондоне, в течение 2-х лет я проходила стандартное лечение, но несколько недель назад оно перестало работать», – рассказывает Анастасия Лесли (Дубик).

Первый этап лечения дал положительный результат, и рак отступил. Радостная новость открыла второе дыхание в жизни Анастасии. Ее молодой человек сделал ей предложение, пара поженилась. А спустя полгода Анастасия узнала, что болезнь возобновилась. Но лечение в этот раз не помогло.

«Статистика выживаемости от стандартных методов лечения составляет около 5 из 100 женщин (то есть 5 %) или, другими словами, безнадежна. Но что, если бы я вам сказала, что есть другой способ решения данной задачи, и вы можете быть причастны к этому? Вы можете помочь мне жить нормальной жизнью... без болей, без врачей, без химиотерапии, и это может произойти только с вашей помощью. Я нашла (по рекомендации нескольких людей) частную клинику в Германии, которая показывает отличные результаты, используя методы лечения, которые по нормативным причинам недоступны в Великобритании и в других странах. Клиника использует новейшие исследования в области иммунотерапии, предлагая передовое целенаправленное и индивидуальное лечение для моего конкретного типа рака. Немецкие врачи сказали, что все пациенты с раком яичников у них живы, дела идут у них хорошо и они находятся в ремиссии. Все это дает мне и моей семье огромную надежду», – говорит Анастасия.

В клинике в Германии девушке предстоит много процедур: биопсия, ТАА-тест на ангитены, вакцинационная стратегия, лечение с помощью анти-CTLA-4, лечение с помощью анти-PD-1 / -L1, иммуностимулирующая программа II, высоко-дозированные противовоспалительные капельницы, анти-окислительные капельницы, капельницы поддерживающие работу печени, озоно-терапия.

«Все это работает, но это стоит денег... много денег... Я буду признательна вам за любую помощь. Мне нужно собрать 8 миллионов рублей для первой фазы лечения (примерно три месяца), потом потребуется еще для поддержания состояния... Конечно, это звучит шокирующе много, но если разбить сумму на 10, то получится 800 000. Мне нужно десять человек, чтобы помочь собрать эту сумму. Мои родные и близкие, я надеюсь на вас. Если каждый из вас найдет еще 10 человек, то это уже 80 000 рублей каждый, а те, в свою очередь, найдут еще 10 человек, то это всего 8 000 рублей и так далее. Пожалуйста, сделайте что-то удивительное сегодня… подарите еще один день в моей жизни», – пишет девушка.

На сегодняшний день Анастасии удалось собрать 5 миллионов рублей. 26 февраля она вылетела в Германию для прохождения обследования.

Реквизиты для переводов в России:

Анастасия Алексеевна Ш. (близкая подруга)

Номер счета карты: 40817810803000300344

Банк получателя: Сбербанк России

БИК: 040813608

Корр. счет: 30101810600000000608

ИНН: 7707083893

КПП: 272143001

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#жизнь #здоровье

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