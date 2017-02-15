Близкие погибшего на Донбассе Александра Круогла благодарят всех неравнодушных за помощь

Родственники молодого амурчанина Александра Круогла обратились в редакцию ИА «Амур.инфо» с просьбой опубликовать слова благодарности в адрес всех тех, кто оказал его семье моральную и материальную поддержку. Александр погиб 13 февраля на Донбассе, где воевал. Похоронили его в селе Марково Благовещенского района 24 февраля. Родственники собирали деньги на транспортировку тела.

«Мы хотим публично поблагодарить всех откликнувшихся. Выражаем благодарности главе администрации Марковского сельсовета Юрию Шмилеву, главе администрации Благовещенского района Сергею Адаменко, председателю Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Валерию Вощевозу, члену этой же организации Андрею Кузнецову. Также выражаем общую благодарность всем, кто поддержал нас в такой момент. Спасибо большое. Благодаря вам Сашу привезли, похоронили, всё организовали», – сказал брат погибшего Максим.

Прощание с Александром Круогла прошло в Благовещенске в пятницу, 24 февраля. По словам родственников, проститься пришли не меньше 60 человек. Похороны состоялись в селе Марково Благовещенского района, откуда Александр родом.

«На похоронах в Марково Было больше сотни людей. Много тех, кто не знал о том, что случилось. Кто-то узнал об этом в последний момент. Александра отпели по православному обряду. Спасибо батюшке Андрею», – отметил Максим.

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