Неисправный двигатель заставил вернуться самолёт «Аэрофлота» в Цюрих

Фото: twitter.com

Пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Цюриха в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало нарушение газодинамической устойчивости двигателя, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Проверка не подтвердила сведения о якобы пожаре в одном из двигателей. По уточнённым данным, произошел помпаж, то есть нарушение газодинамической устойчивости работы левого двигателя», – пояснил собеседник информагентства, добавив, что процесс сопровождался хлопками в воздухозаборнике, и диспетчеры с земли зафиксировали вспышку.

«Это происходит из-за противотока газов. Вспышка была следствием дымления выхлопа двигателя сопровождавшегося резким падением тяги и мощной вибрацией, которая теоретически способна разрушить двигатель», – сказал источник.

Как сообщает РИА Новости, прежде чем приземлиться, лайнер сделал несколько кругов в районе Боденского озера и города Констанц. В 15.40 по местному времени самолёт успешно совершил посадку. Его встречали пожарные автомобили.

​В компании «Аэрофлот» рассказали, что всех пассажиров отправят в Москву вечерним рейсом.

Просмотров всего: 43

#происшествия #транспорт

распечатать