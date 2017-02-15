Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:32 0

Неисправный двигатель заставил вернуться самолёт «Аэрофлота» в Цюрих

Неисправный двигатель заставил вернуться самолёт «Аэрофлота» в Цюрих
Фото: twitter.com

Пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Цюриха в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало нарушение газодинамической устойчивости двигателя, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Проверка не подтвердила сведения о якобы пожаре в одном из двигателей. По уточнённым данным, произошел помпаж, то есть нарушение газодинамической устойчивости работы левого двигателя», – пояснил собеседник информагентства, добавив, что процесс сопровождался хлопками в воздухозаборнике, и диспетчеры с земли зафиксировали вспышку.

«Это происходит из-за противотока газов. Вспышка была следствием дымления выхлопа двигателя сопровождавшегося резким падением тяги и мощной вибрацией, которая теоретически способна разрушить двигатель», – сказал источник.

Как сообщает РИА Новости, прежде чем приземлиться, лайнер сделал несколько кругов в районе Боденского озера и города Констанц. В 15.40 по местному времени самолёт успешно совершил посадку. Его встречали пожарные автомобили.

​В компании «Аэрофлот» рассказали, что всех пассажиров отправят в Москву вечерним рейсом.

Просмотров всего: 43

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Не заметил и поехал дальше: в Благовещенске легковушка подрезала джип
Происшествия 30

В Благовещенске на перекрестке Ленина – Шевченко толпа избила молодого человека

вчера, 18:18
Общество 4

Благовещенцев приглашают поиграть во взрослые прятки
Происшествия 3

Второй пошел: под Хабаровском, спасая один автомобиль, утонул другой