«Березитовый рудник» стал самым крупным налогоплательщиком Амурской области
ООО «Березитовый рудник» названо крупнейшим налогоплательщиком Приамурья. Коммерсант.ru нашёл крупнейших налогоплательщиков каждого региона России. Доходы региональных бюджетов складываются из налогов, сборов, других неналоговых поступлений, а также перечислений из федерального бюджета.
Основными источниками налоговых поступлений являются налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц. По итогам 2015 года на них пришлось соответственно 20 % и 26 % в общих доходах консолидированных бюджетов субъектов. Данные о заработках физлиц закрыты, а финансовая отчётность компаний подлежит публикации. Благодаря ей издание и выяснило, какие компании вносят наибольший вклад в региональную казну.
Стоит заметить, что доля отдельных компаний обычно не велика – в среднем она составляет 17 %. В нескольких субъектах на одну компанию приходится более половины всех поступлений от налога на прибыль.
Проект подготовлен с помощью базы СПАРК-Интерфакс. Учитывался размер налога на прибыль организаций за 2015 год. Крупнейшим налогоплательщиком Амурской области названа компания «Березитовый рудник». Основная сфера деятельности – геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы. Налог на прибыль составляет 1,195 миллиарда рублей.
«Березитовый рудник» находится в Тындинском районе. Золотодобывающее предприятие входит в состав международной компании Nordgold. Освоение ведётся с 2007 года. В 2015 году объёмы производства аффинированного золота составили 125,3 тысячи унций (3 тонны 897 килограммов). По итогам 2016 года добыто 2,5 тонны металла.
В Хабаровском крае (и в целом по ДФО) самый крупный налогоплательщик – ООО «Транснефть – Дальний Восток». Налог на прибыль составил 9,042 миллиарда. В Приморском крае – ООО «Транснефть-Порт Козьмино» (налог – 4.042 миллиарда), на Камчатке – компания АО «ЯМСы» (налог – почти 116 миллионов), в Чукотском автономном округе – АО «Чукотская горно-геологическая компания» (налог – 3,088 миллиарда), в Магаданской области – АО «Серебро Магадана» (налог – 3,423 миллиарда), в Еврейской автономной области – ООО «Хэй Хуа» (налог – 17,42 миллиона), в Якутии – АО ХК «Якутуголь» (налог – 1,424 миллиарда).
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