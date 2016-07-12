У православных начался Великий пост

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В понедельник, 27 февраля, у православных верующих начинается Великий пост. Он продлится 49 дней и завершится с началом Пасхи – в 2017 году она придётся на 16 апреля, передаёт «Интерфакс».

Традиция Великого поста возникла в древней, ещё не разделенной христианской Церкви, а сегодня сохранилась в основном у православных. В первые два и в последний день поста Церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в пище, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжёлым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Церковь также рекомендует в этот период воздерживаться от плотских утех, не посещать увеселительные мероприятия, ограничить себя в просмотре телевизионных программ и в пустом сидении в Интернете. А вот концерты духовной музыки, посещение музеев, чтение книг, прогулки и размышления, наоборот, всячески приветствуются.

Отдельно подчёркивается, что тем, кто решил впервые поститься весь Великий пост, следует посоветоваться с врачом и получить благословение у духовного наставника.

Накануне, в Прощёное воскресенье, патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всех чад Русской православной церкви на начинающийся Великий пост. Отслужив вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя, он призвал верующих примириться друг с другом, «чтобы со спокойной душой пойти на поприще поста».

Сам патриарх тоже попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел.

Федеральное агентство новостей публикует календарь питания:

Великий пост 2017, календарь питания по дням: первая неделя (седмица)

Понедельник, 27 февраля — полное воздержание от еды.

Вторник, 28 февраля — сухоядение.

Среда, 1 марта — сухоядение.

Четверг, 2 марта — сухоядение.

Пятница, 3 марта — сухоядение.

Суббота, 4 марта — вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Воскресенье, 5 марта — вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Великий пост 2017, календарь питания по дням: вторая неделя

Понедельник, 6 марта — сухоядение.

Вторник, 7 марта — вареная растительная пища без масла.

Среда, 8 марта — сухоядение.

Четверг, 9 марта — вареная растительная пища без масла.

Пятница, 10 марта — сухоядение.

Суббота, 11 марта — вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Воскресенье, 12 марта — вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Великий пост 2017, календарь питания по дням: третья неделя

Понедельник, 13 марта — сухоядение.

Вторник, 14 марта — вареная растительная пища без масла.

Среда, 15 марта — сухоядение.

Четверг, 16 марта — вареная растительная пища без масла.

Пятница, 17 марта — сухоядение.

Суббота, 18 марта — вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Воскресенье, 19 марта — вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Великий пост 2017, календарь питания по дням: четвертая неделя

Понедельник, 20 марта — сухоядение.

Вторник, 21 марта — вареная растительная пища без масла.

Среда, 22 марта — сухоядение.

Четверг, 23 марта — вареная растительная пища без масла и разрешается рыба.

Пятница, 24 марта — сухоядение.

Суббота, 25 марта — вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Воскресенье, 26 марта — вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Великий пост 2017, календарь питания по дням: пятая неделя

Понедельник, 27 марта — сухоядение.

Вторник, 28 марта — вареная растительная пища без масла.

Среда, 29 марта — сухоядение.

Четверг, 30 марта — вареная растительная пища без масла.

Пятница, 31 марта — сухоядение.

Суббота, 1 апреля — вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Воскресенье, 2 апреля — вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

Великий пост 2017, календарь питания по дням: шестая неделя

Понедельник, 3 апреля — сухоядение.

Вторник, 4 апреля — вареная растительная пища без масла.

Среда, 5 апреля — сухоядение.

Четверг, 6 апреля — вареная растительная пища без масла.

Пятница, 7 апреля — Благовещение, вареная пища с добавлением растительного масла, вино, разрешается рыба.

Суббота, 8 апреля — Лазарева суббота, вареная пища с добавлением растительного масла, вино. Разрешается рыба.

Воскресенье, 9 апреля — Вербное воскресенье, вареная пища с добавлением растительного масла, вино, разрешается рыба.

Великий пост 2017: седьмая (Страстная) неделя

Понедельник, 10 апреля (Страстной понедельник) — сухоядение.

Вторник, 11 апреля (Страстной вторник) — сухоядение.

Среда, 12 апреля (Страстная среда) — сухоядение.

Четверг, 13 апреля (Страстной четверг) — сухоядение.

Пятница, 14 апреля (Страстная пятница) — полное воздержание от еды.

Суббота, 15 апреля (Страстная суббота) — сухоядение.

Воскресенье, 16 апреля (Воскресение Христово) — Пасха, окончание Великого поста.

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