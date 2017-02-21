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27февраля
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Сегодня, 09:50 0

Плюсовая температура в Благовещенске: прогноз погоды в Амурской области на 27 февраля

Плюсовая температура в Благовещенске: прогноз погоды в Амурской области на 27 февраля
Фото: instagram

В Амурской области 27 февраля будет облачно. В большинстве районов ожидаются слабые и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Южный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, в отдельных районах ускоряясь до 15 метров в секунду. Термометры покажут от нуля до минус 5 градусов, в отдельных северных районах – минус 10-15 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было 9 градусов мороза. Южный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду.

В течение дня в городе ожидается переменная облачность, во второй половине дня синоптики прогнозируют слабые осадки – мокрый снег. Южный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13 метров в секунду. Термометры покажут от минус 1 до плюс 1, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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