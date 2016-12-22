Обновлённая версия Nokia 3310 будет стоить 49 евро

Фото: lenta.ru

Новая версия легендарного мобильного телефона Nokia 3310 была представлена на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. По словам разработчиков, эта модель будет сочетать в себе лучшие черты предшественника с новым дизайном и «начинкой». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Verge.

Новый аппарат получит более лёгкий и тонкий корпус в нескольких вариантах расцветки: жёлтом, красном, сером и тёмно-синем. Дизайн модели выполнен в старом добром стиле Nokia. Для полной аутентичности разработчики даже включили в число установленных игр знаменитую игру «змейка», а также фирменные рингтоны Nokia.

Модель имеет довольно скромные для современного телефона характеристики: 2,4-дюймовый цветной экран и камеру с разрешением 2 мегапикселя. Но в этом, подчёркивают разработчики, и заключается главное достоинство этого телефона. Устройство работает на платформе Nokia's Series 30+ и имеет слот для карты памяти microSD. Кроме того, обновленная Nokia 3310 сможет работать без подзарядки аккумулятора в течение длительного времени.

Новый телефон создан финской компанией HMD Global, которая имеет эксклюзивное право производить продукцию под брендом Nokia в течение 10 лет. Модель поступит в продажу в Европе во втором квартале 2017 года и будет стоить 49 евро.

​Предыдущая версия Nokia 3310 была выпущена в сентябре 2000 года и приобрела огромную популярность. Всего было продано 126 миллионов телефонов этой модели.

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