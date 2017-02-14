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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: объективность статистических данных российской экономики

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: объективность статистических данных российской экономики

В понедельник, 27 февраля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» был председатель федерации альпинизма Амурской области Александр Шелковников. Ведущие Татьяна Удалова и Олег Никитин поговорили с гостем об открытом первенстве Благовещенска по ледолазанию.

Днем в эфир выйдет программа «Я так дУмаю!» Гость программы – декан экономического факультета АмГУ, кандидат экономических наук, доцент, член Общественного совета при Амурстате Олег Цепелев. Тема программы – «Объективны ли статистические данные российской экономики?» Ведущие – Михаил Митрофанов и Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем, позвонив по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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