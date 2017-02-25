Двое благовещенцев проводили зиму катанием на лыжах в плавках (видео)

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Двое жителей Благовещенска в воскресенье, 26 февраля, встали на лыжи. Но сделали они это необычно – в купальных костюмах и вязаных шапках. Закалённые горожане в Масленицу избороздили лёд Амура и попали в поле зрения горожан.

Видео опубликовала на сайте Youtube.com одна из жительниц столицы Амурской области. Несмотря на воскресную холодную погоду, пронизывающий ветер, пара неторопливо занималась спортом.

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#здоровье #праздники

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