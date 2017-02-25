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27февраля
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Сегодня, 09:11 3

Двое благовещенцев проводили зиму катанием на лыжах в плавках (видео)

Двое благовещенцев проводили зиму катанием на лыжах в плавках (видео)

Двое жителей Благовещенска в воскресенье, 26 февраля, встали на лыжи. Но сделали они это необычно – в купальных костюмах и вязаных шапках. Закалённые горожане в Масленицу избороздили лёд Амура и попали в поле зрения горожан.

Видео опубликовала на сайте Youtube.com одна из жительниц столицы Амурской области. Несмотря на воскресную холодную погоду, пронизывающий ветер, пара неторопливо занималась спортом.

Просмотров всего: 758

#здоровье #праздники

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    брр :)

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    1 час назад

    Фу, бесстыжие.

  • Oldlord

    Oldlord
    41 минута назад

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    Фу, бесстыжие.



    Чобта?



    Они же на пляже!



    А на пляже положено быть в пляжных костюмах.



    Правда, не сезон... Но это уже другая история. )



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