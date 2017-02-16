Чернокожий стриптизер для курской бабушки (видео): обзор прессы

Сколько российских регионов могут уйти под воду; куда через пять лет полетят космические туристы; почему американские ученые считают, что на Земле зарождается новая раса – эти и другие новости включил в сегодняшний обзор его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В свежем номере «Амурской правды» читатели найдут новую рубрику «Амурправдист», под которой на двух страницах печатается интервью с Леонидом Коротковым. Эта рубрика будет знакомить с редакционной кухней и теми, кто на этой кухне заправляет – от шеф-поваров до поварят. Понятно, что таким образом редакция готовится отметить 100-летний юбилей издания. Интервью обозреватель прочитал с удовольствием – и от крепко пошитого материала и от интересного собеседника. Не пропустите «Амурку» и вы!

Вам статья

А теперь немного о грустном. Взял Павел Андреевич в руки журнал «GEO» и прочитал следующую заметку: «Научные сотрудники лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского Федерального университета утверждают, что не далее, чем через полвека, восемь регионов России могут уйти под воду. Причина – глобальное потепление и, как следствие, – таяние ледников. В зону риска попадают Якутия, Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми, а также Мурманская и Архангельская области. Катастрофы следует ожидать, как только температура слоя вечной мерзлоты поднимется до плюсовых отметок. На сегодняшний день она составляет всего минус 5 градусов. То есть пора приступать к постройке ковчега.

Летят утки

В «Известиях» можно прочитать о том, что космические туристы уже через пять лет смогут совершать путешествия к Луне. Данную услугу планирует оказывать российская РКК «Энергия». Туристам предложат услугу по облету спутника Земли, и первый подобный полет должен состояться в 2021-м году. Летать к Луне путешественники будут на кораблях «Союз», которые сейчас начали модернизировать. То есть космические корабли подоспеют как раз ко времени затопления российских территорий – будет на чем спастись…

Не пропусти

Есть в газетах и очень серьезные материалы, и, если бы почаще были долгие выходные, Павел Савинкин почаще рассказывал бы о них. Ну, вот, к примеру, журнал «Вокруг света». Здесь пишут о том, что американские антропологи пришли к выводу о зарождении новой расы. Уже не редкость появления на свет людей с двумя сердцами. И количество таких людей растет! «Двухсердечность», считают ученые, это не случайная мутация, а будущее человечества. Дело в том, что люди с двумя сердцами, как правило, более здоровы и выносливы, чем те, у которых этот орган пары не имеет. Они, считает Павел Андреевич, даже могут одновременно любить двух женщин!

На посошок

«Что, страшно стало от мутантов? Ну тогда раскройте "Мою семью", где рассказывается о том, каким способом некая москвичка поздравила с днем рождения свою бабушку, проживающую в Курске», – советует обозреватель. Она, ничтоже сумняшеся, заказала для нее стриптизера. Да не просто стриптизера, а негра! Бабушка-то поначалу ошалела, но быстро вошла в роль, еще и подыграла бесстыднику, после чего пришла очередь ошалеть артисту специфического жанра, не ожидавшему от старушки столь жаркой реакции. Под конец выступления именинница спела чернокожему народную частушку, от которой тот, зная основы русского языка, густо покраснел.

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