160 лет назад всё началось: история Приамурья

рис. Ю. Наконечного

27 февраля 1857 года российский император дал старт заселению Усть-Зейской станицы (ныне Благовещенск) и окрестных земель. В этот день на рапорте Николая Муравьева Александр II написал: «Поселение 3-х сотен Амурского казачьего полка разрешить ныне же».

В конце апреля на Амур были направлены 583 семьи казаков и два линейных батальона регулярных войск. По Амуру было основано 16 поселений казаков, оба батальона размещены при Усть-Зейском посту. Вместе с казаками туда прибыл Муравьев.

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27 февраля 1907 года Благовещенская городская Дума приняла постановление о выделении места под строительство центральной электрической станции. Товариществу по эксплуатации электрической энергии отвели участок земли в количестве до 1 500 квадратных саженей на берегу Амура, между Буссевской улицей (ныне Шимановского) и городским лесным двором. «Длина отводимого участка на берегу Амура не должна быть более 35 саженей, вглубь участок не должен доходить далее, как до бульвара», говорилось в документе.

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27 февраля 1919 года партизанская армия под руководством Генриха Дрогошевского провела бои у сёл Чудиновка, Сукромли и Черновского разъезда. Разбив батальон японцев, партизаны двинулись на Красноярово.

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1920 год. В Благовещенске 27 февраля была организована инициативная группа Амурского союза молодёжи.

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В двадцать седьмой февральский день 1926 года в Михайловском районе крестьянки-общественницы закрыли свою первую конференцию.

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К 27 февраля 1930 года стало известно, что в Приамурье в колхозах Амурского и Зейского округов работали 94 рабочих из числа 25-тысячников.

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1935 год. Открылась I областная конференция рабочих и сельских корреспондентов. Была поставлена задача организовать трудовой поход имени II Всероссийского съезда колхозников-ударников за лучшую подготовку к севу.

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27 февраля 1936 года постановлением Совета народных комиссаров Уссурийская железная дорога была разделена на Дальневосточную и Амурскую.

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1942 год. На Амурской железной дороге более 50 бригад, смен, цехов, колонн паровозов объявили себя фронтовыми подразделениями.

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В этот день в 1955 году состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР (избрано 6 человек) и местные Советы. В областной Совет прошли 99 депутатов, в районные Советы – 808, городские – 896, в сельские и поселковые – 5 618 депутатов.

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В Благовещенске 27 февраля 1971 года в Амурском театре драмы чествовали заслуженного артиста РСФСР Ф. И. Суприна в честь его 60-летия и 40-летия его работы на сцене.

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1975 год. В Благовещенске начался первый тур I Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся. Смотр художественной самодеятельности, посвящённый 30-летию Победы над фашистской Германией, прошёл в городах и сёлах Амурской области.

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2004 год. Подведены итоги конкурса «Учитель года-2004». Первое место и звание «Учитель года» завоевала Вера Бородина, преподаватель истории СПОШ № 12.

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2007 год. Придумать название общественно-культурному центру предложили жителям города и области. Распоряжение о проведении конкурса подписал губернатор Приамурья Леонид Коротков. Автору лучшего названия планировали вручить два пригласительных билета на открытие центра.

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27 февраля 2009 года экспертно-криминалистическому центру амурского управления внутренних дел исполнилось 90 лет. С помощью сотрудников этого центра расследуются многие дела – квалифицированные специалисты могут отличить подлинную подпись от поддельной, доказать вину преступника по отпечаткам его пальцев или даже обуви.

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2013 год. Члены Общественной палаты Амурской области обратились в гордуму Благовещенска с предложением создать паспорт зелёных насаждений города. Перед созданием паспорта должна быть сделана инвентаризация деревьев, газонов и кустарников.

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#жизнь #история

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