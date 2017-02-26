Управляющая компания организовала для своих жильцов праздник

В воскресенье, 26 февраля, управляющая компания «Дома на набережной» провела для своих жильцов праздник. В 13:00 во дворе дома жителей ждали Весна, Зима и скоморохи.

Весна и Зима соревновались вместе с жильцами за звание лучшего: прыгали через «костер», метали метлы, ели баранки, ходили на бревнах и пилили дрова. Всем достались вкусные блины и горячий чай.

Организаторы также провели конкурс блинных рецептов: самые необычные блины, самые вкусные блины и блины с самой оригинальной начинкой.

Победитель конкурса на самые необычные блины Павел узнал о мероприятии за несколько часов, но все же решил принять участие и поразить всех – он приготовил из блинов «Масленицу».

В завершении праздника жители из сена создали свое чучело и сожгли под веселый дружный хоровод.

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