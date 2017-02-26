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26 февраля 2017, 21:08 4

Управляющая компания организовала для своих жильцов праздник

Управляющая компания организовала для своих жильцов праздник

В воскресенье, 26 февраля, управляющая компания «Дома на набережной» провела для своих жильцов праздник. В 13:00 во дворе дома жителей ждали Весна, Зима и скоморохи.

Весна и Зима соревновались вместе с жильцами за звание лучшего: прыгали через «костер», метали метлы, ели баранки, ходили на бревнах и пилили дрова. Всем достались вкусные блины и горячий чай.

Организаторы также провели конкурс блинных рецептов: самые необычные блины, самые вкусные блины и блины с самой оригинальной начинкой.

Победитель конкурса на самые необычные блины Павел узнал о мероприятии за несколько часов, но все же решил принять участие и поразить всех – он приготовил из блинов «Масленицу».

В завершении праздника жители из сена создали свое чучело и сожгли под веселый дружный хоровод.

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#конкурсы #праздники

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    Меня одного тошнит от дома на набережной? И всей этой показухи. Наверное больше этого только стройлэнд со своими 500 рублями за потолок. Мерзость

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    Это потому что там у тебя квартиры нет. А так бы ты был тоже добрым и весёлым

  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    виталя1979Это потому что там у тебя квартиры нет. А так бы ты был тоже добрым и весёлым


    Ты прав. Ах мечты мечты

  • agbor

    agbor
    3 часа назад

    Нужно не плакаться, а зарабатывать и будет вам праздник

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