В Благовещенске на проводах зимы использовали баннер с фотографиями ветеранов

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска. Она заметила, что во время масленичных гуляний на центральной площади был расстелен баннер с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны.

«Видимо, был какой-то конкурс, а этим плакатам решили дать вторую жизнь после Дня Победы и постелили на асфальт. По-моему, это низко. Вокруг резвятся дети и кидаются шарами из бумаги», – высказала свое мнение благовещенка.

На фотографиях видно, что баннером накрыт реквизит, который использовался во время праздника. За комментариями Амур.инфо обратилось в администрацию Благовещенска.

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#память #праздники

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