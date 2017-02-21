Масленичные куклы в Благовещенске символизировали экологию и деторождение (фото)

На проводах зимы в областном центре прошел традиционный конкурс масленичных кукол «Красна Масленица». Жюри оценивало работы по двум номинациям – «Ростовая кукла» и «Сувенирная кукла». В этом году, отметили организаторы, куклы были необычные – из пластиковых стаканчиков и даже с мостом через Амур.

46 больших и 108 маленьких кукол участники выставили на улице Ленина так, чтобы все желающие могли их рассмотреть. В конкурсе приняли участие учебные заведения города, трудовые коллективы и семейные команды.

«Куклы такие разные, такие все красивые, что я не представляю, как жюри может выбрать лучшую», – выразила свое мнение благовещенка.

Организаторы отметили, что в этом году почти все ростовые куклы отличаются пышными формами.

А одна даже держала в руках двух младенцев. Создатели куклы «Авдотья Урожаевна» решили призвать горожан к тому, что нужно улучшать демографическую ситуацию.

«Это символ любви, плодородия. Чтобы наша страна разрасталась. А грудь ее символ того, что она всех выкормит. У нашей куклы грудь восьмого размера», – улыбается воспитатель детсада № 19 Елена Заец.

Другая же держала перед собой макет моста через Амур. Кукла «Амурочка» символизирует строительство моста в Хэйхэ.

«Мы решили отобразить это событие. Одна сторона – это Китай, другая – Россия, посередине река Амур. Только мост заложили, а мы уже его построили! Масленица должна быть в курсе, что происходит у нас в области», – шутит воспитатель детсада № 68 Лариса Безрукова.

Юбка куклы «Эколушка» сделана из пластиковых стаканчиков. Сквозь эти стаканчики пробиваются ветки деревьев. «Для нашего класса это был повод поучаствовать в масленичном гулянье. С 2016 года мы считаемся экологическим классом, поэтому решили смастерить эко-куклу. Через неё мы хотим донести до людей проблему загрязнения окружающей среды. В наряде куклы прослеживается смысл: под каждым брошенным стаканчиком гибнут растения. Пластик очень долго разлагается в почве, поэтому это катастрофа для планеты», – рассказала ученица 6 «А» класса гимназии № 25 Диана Зубкова.

Жюри наградило участников по 21 номинации. Гран-при в конкурсе ростовых кукол присудили кукле «Веснянка», которую изготовили ученики 2 «А» класса гимназии № 25. Победители получили духовой шкаф.

Просмотров всего: 321

#конкурсы #праздники

распечатать