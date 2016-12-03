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26февраля
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Сегодня, 18:18 13

В Благовещенске на перекрестке Ленина – Шевченко толпа избила одного

В ночь с 25 на 26 февраля на перекрестке улиц Ленина – Шевченко произошла крупная потасовка. Очевидцы сообщают о том, что группа людей в состоянии алкогольного опьянения избивала молодого человека.

«Какой-то пацан достал нож и на него кинулись всей толпой, вытащили прям на перекресток, на дорогу. Его там пинали страшно, каким-то баннером пытались убить. Я видел, что стоял один экипаж, и, видимо, они побоялись встревать в драку, потому что никто не выходил из машины», – сообщили Амур.инфо очевидцы.

По информации Амур.инфо, пострадал молодой парень. С различными травмами он доставлен в городскую больницу.

Подробности инцидента в полиции не разглашают. Устанавливаются обстоятельства и участники происшествия.

Просмотров всего: 2812

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Если реально стоял экипаж и не встрял, то это пипец, товарищи!

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    Название темы писали с телефона, при этом догоняя автобус?

  • проходил мимо

    проходил мимо
    2 часа назад

    KatsЕсли реально стоял экипаж и не встрял, то это пипец, товарищи!


    Дык стрельнул - уехал на поселок, вон недавно заметка была на альфе, или уволят, или задолбят проверками. Вот и не стреляют, зачем лишний гемор.

    Ну а вдвоем против толпы без оружия ловить нечего. Вероятнее всего вызвали подкрепление и наблюдали.

  • LexA

    LexA
    1 час назад

    Разгонять полицию или закрывать клуб. Или пусть ставят патруль на перекрёстке. Сам попал там. Там специально собираются чтобы подраться гопники. Отбивался добрался до такси. Они начали по такси лупить чуть не перевернули. Ни патруля никто не вызвал

  • full

    full
    1 час назад

    LexA

    Разгонять полицию или закрывать клуб. Или пусть ставят патруль на перекрёстке. Сам попал там. Там специально собираются чтобы подраться гопники. Отбивался добрался до такси. Они начали по такси лупить чуть не перевернули. Ни патруля никто не вызвал



    Дома сидеть не пробовал?

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    проходил мимо
    KatsЕсли реально стоял экипаж и не встрял, то это пипец, товарищи!


    Дык стрельнул - уехал на поселок, вон недавно заметка была на альфе, или уволят, или задолбят проверками. Вот и не стреляют, зачем лишний гемор.

    Ну а вдвоем против толпы без оружия ловить нечего. Вероятнее всего вызвали подкрепление и наблюдали.


    Да, наверное вы правы......

  • SEM

    SEM
    1 час назад

    Зачем тогда они там стоят ?

  • Tуман

    Tуман
    50 минут назад

    SEM

    Зачем тогда они там стоят ?



    Деньги зарабатывают.

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    48 минут назад

    Зачем нам менты? Будут убивать, а они рядом будут стоять смотреть? Тогда зачем они?

  • Tуман

    Tуман
    32 минуты назад

    Дмитрий1978

    Зачем нам менты? Будут убивать, а они рядом будут стоять смотреть? Тогда зачем они?



    Когда тебя грохнут, менты арестуют убийцу.

  • Вицли

    Вицли
    27 минут назад



    Какой-то пацан достал нож и на него кинулись всей толпой



  • Datatec

    Datatec
    23 минуты назад

    Экипаж?вневедомственная охрана наверное, это ж даже не полиция уже

  • full

    full
    11 минут назад

    Datatec

    Экипаж?вневедомственная охрана наверное, это ж даже не полиция уже



    Это уже круче - это нацгвардия.

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