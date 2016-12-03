В Благовещенске на перекрестке Ленина – Шевченко толпа избила одного

В ночь с 25 на 26 февраля на перекрестке улиц Ленина – Шевченко произошла крупная потасовка. Очевидцы сообщают о том, что группа людей в состоянии алкогольного опьянения избивала молодого человека.

«Какой-то пацан достал нож и на него кинулись всей толпой, вытащили прям на перекресток, на дорогу. Его там пинали страшно, каким-то баннером пытались убить. Я видел, что стоял один экипаж, и, видимо, они побоялись встревать в драку, потому что никто не выходил из машины», – сообщили Амур.инфо очевидцы.

По информации Амур.инфо, пострадал молодой парень. С различными травмами он доставлен в городскую больницу.

Подробности инцидента в полиции не разглашают. Устанавливаются обстоятельства и участники происшествия.

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