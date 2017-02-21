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26февраля
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На масленичных гуляньях в Благовещенске лучше всего шли блины с икрой (фото, видео)

На масленичных гуляньях в Благовещенске лучше всего шли блины с икрой (фото, видео)

В воскресенье, 26 февраля, центральная площадь Благовещенска собрала более восьми тысяч человек. Горожане с охотой участвовали в различных традиционных конкурсах, угощались блинами и чаем. По словам продавцов, быстрее всего раскупили блины с икрой, хотя они были самые дорогие – 130 рублей за штуку.

Перед зрителями на сцене выступили 20 вокальных и танцевальных коллективов. В общей сложности более 200 артистов создавали праздничное настроение. На площади организаторы установили несколько палаток, где можно было бесплатно угоститься блинами и чаем. К этим палаткам быстро выстроились длинные очереди. 3 000 блинов и 400 литров чая раздали менее чем за час. По периметру площади выстроились торговые палатки. Там можно было купить различную выпечку. Цена блинов начиналась от 40 рублей за штуку.

«Вот мы дома блины не делали, ждали, когда мы здесь покушаем. Здесь вкуснее. Правда, нам не хватило! Зато мы очень вкусные драники поели!» – делятся впечатлениями благовещенцы.

« Мы наобщались, поплясали. Столько знакомых встретили! Нам очень нравятся такие праздники!» – охотно рассказывают другие.

По традиции работало несколько площадок, где проходили конкурсы. На масленичный столб в этом году рискнули взобраться 15 человек. Только у половины из них получилось сделать это до конца. Чтобы победить, участникам приходилось в буквальном смысле раздеваться до трусов, так как одежда мешала. Призы были самые разные – от бытовой техники до продуктовых наборов.

В это время на сцене выясняли, кто из благовещенцев сильнее. Молодым людям предлагалось поднять 16-килограммовую гирю. Победитель смог поднять ее 100 раз.

На праздник пришла и группа китайских студентов. Они весело отплясывали под русские народные мотивы.

« Я первый раз попал на такой праздник. Раньше я эти песни слышал, но не понимал их. А сейчас я по-другому их воспринимаю», – рассказал студент АмГУ Ду Тхинбао.

Праздник длился больше двух часов. Зрители ждали финала – сожжения чучела Масленицы. Сначала горожанам показали фаер-шоу от театра огня «Одержимые».

Они же и подожгли чучело. Все зрители радостно этому аплодировали. По поверьям, огонь унес все плохое.

Просмотров всего: 1525

#конкурсы #праздники

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Я там был.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Таман все блины скушал с икрой.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Я икру не люблю. В детстве перекормили. Я со сметаной люблю.

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    Хорошее детство было!

    Ну с приморья если-то понятно

    Я вот сметанку и в детстве любил и сейчас,а вот икру недавно попробовал,так и не понял,чего там такого особенного,мне вот больше нра икра сельди,когда ее вскрыл и сьел!А в банках-гэ!Ну все на любителя!

  • Магнолия

    Магнолия
    2 часа назад

    Ошибка в дате - март.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Магнолия

    Ошибка в дате - март.



    Между прочим, сегодня 26 марта.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    АК-47

    Хорошее детство было!

    Ну с приморья если-то понятно

    Я вот сметанку и в детстве любил и сейчас,а вот икру недавно попробовал,так и не понял,чего там такого особенного,мне вот больше нра икра сельди,когда ее вскрыл и сьел!А в банках-гэ!Ну все на любителя!



    Я и вкус пельменей не понимаю. По мне так лучше кусок жареного мяса или шашлык на углях.

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    Пельмени лучше,когда сам делаешь!

    Ну а на углях да мяско-хорошо,но опять же все по своему!

    Я и сало коптил дома,че делать,больше негде.прям на газу под вытяжкой!

    Всем понравилось

    Все- на любителя

  • Tуман

    Tуман
    52 минуты назад

    АК-47

    Пельмени лучше,когда сам делаешь!

    Ну а на углях да мяско-хорошо,но опять же все по своему!

    Я и сало коптил дома,че делать,больше негде.прям на газу под вытяжкой!

    Всем понравилось

    Все- на любителя



    Давай рецепт сала.

  • АК-47

    АК-47
    41 минута назад

    Я все с нета брал,правда,сальце натирал приправой,друг с Абхазии привез,она вроде и не для сала но эксперимент удался

    И да,сало коптил после засолки,дня 3 в маринаде,потом-в коптилку

  • paravis

    paravis
    39 минут назад

    АК-47Я все с нета брал,правда,сальце натирал приправой,друг с Абхазии привез,она вроде и не для сала но эксперимент удался

    И да,сало коптил после засолки,дня 3 в маринаде,потом-в коптилку


    +++++++++++++++

  • АК-47

    АК-47
    37 минут назад

    Дотрынделись на вкусные темы,я пошел холодильник потрошить

    Есть на ночь может и вредно,зато ужас как вкусно!

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