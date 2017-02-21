На масленичных гуляньях в Благовещенске лучше всего шли блины с икрой (фото, видео)

В воскресенье, 26 февраля, центральная площадь Благовещенска собрала более восьми тысяч человек. Горожане с охотой участвовали в различных традиционных конкурсах, угощались блинами и чаем. По словам продавцов, быстрее всего раскупили блины с икрой, хотя они были самые дорогие – 130 рублей за штуку.

Перед зрителями на сцене выступили 20 вокальных и танцевальных коллективов. В общей сложности более 200 артистов создавали праздничное настроение. На площади организаторы установили несколько палаток, где можно было бесплатно угоститься блинами и чаем. К этим палаткам быстро выстроились длинные очереди. 3 000 блинов и 400 литров чая раздали менее чем за час. По периметру площади выстроились торговые палатки. Там можно было купить различную выпечку. Цена блинов начиналась от 40 рублей за штуку.

«Вот мы дома блины не делали, ждали, когда мы здесь покушаем. Здесь вкуснее. Правда, нам не хватило! Зато мы очень вкусные драники поели!» – делятся впечатлениями благовещенцы.

« Мы наобщались, поплясали. Столько знакомых встретили! Нам очень нравятся такие праздники!» – охотно рассказывают другие.

По традиции работало несколько площадок, где проходили конкурсы. На масленичный столб в этом году рискнули взобраться 15 человек. Только у половины из них получилось сделать это до конца. Чтобы победить, участникам приходилось в буквальном смысле раздеваться до трусов, так как одежда мешала. Призы были самые разные – от бытовой техники до продуктовых наборов.

В это время на сцене выясняли, кто из благовещенцев сильнее. Молодым людям предлагалось поднять 16-килограммовую гирю. Победитель смог поднять ее 100 раз.

На праздник пришла и группа китайских студентов. Они весело отплясывали под русские народные мотивы.

« Я первый раз попал на такой праздник. Раньше я эти песни слышал, но не понимал их. А сейчас я по-другому их воспринимаю», – рассказал студент АмГУ Ду Тхинбао.

Праздник длился больше двух часов. Зрители ждали финала – сожжения чучела Масленицы. Сначала горожанам показали фаер-шоу от театра огня «Одержимые».

Они же и подожгли чучело. Все зрители радостно этому аплодировали. По поверьям, огонь унес все плохое.

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