Чучело Масленицы в Белогорске сгорело за считанные секунды (фото)

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Более трех тысяч человек собрались на центральной площади Белогорска, чтобы проводить зиму. Праздник также был организован в различных районах города, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Пришли на Масленицу семьями, с детьми, – рассказала заведующая отделом по организации творческих программ администрации Белогорска Екатерина Рагозина. – Праздничное настроение устроили восемь творческих коллективов, а это почти полторы сотни артистов. Песни, народные забавы, пляски, встреча с Барыней, Лешим, Бабой-ягой, скоморохами; улыбки, смех, участие в играх, хороводах: по эмоциональному настрою было видно, что праздник удался. По народной традиции сожгли чучело Масленицы. Сгорела она, кстати, за считанные секунды. Воскресенье – прощеное, поэтому и прощенья попросили, а после продолжили петь и танцевать».

Проводы зимы получились не только веселыми, но и вкусными. Около десятка торговых точек устроили на праздник распродажу блинов, выпечки и сладостей. Среди участников торговли организаторы праздника провели конкурс на самый креативный блин, на самую высокую стопку блинов, на самого нарядного продавца.

Сразу после гуляний на центральной площади артисты переместились на сценические площадки городского парка культуры и отдыха, а также села Низинное. Проводы зимы организовывали и здесь.

Вместе с тем во всех школах города также развернулись народные гулянья. Школьники ели блины, играли в народные игры и пели частушки.

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#Белогорск #праздники

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