Исполнительница русского шансона Рада Рай дала концерт в Благовещенске

С программой «Лети, душа» в Благовещенске выступила певица Рада Рай. В песнях исполнительницы много цыганских, индийских и других мотивов. При этом её репертуар достаточно широк: от популярной эстрады до старинных русских романсов. В Благовещенске в последний раз певица была в 2012 году, и вот спустя 5 лет она снова спела на амурской сцене.

Имя Рады Рай стоит особняком в российском шансоне: её манера исполнения – своеобразный микс разных культур. Всё дело в том, что отец певицы — цыган, а мама — русская. Её принимают за свою армяне, евреи, узбеки, таджики. А она признается: "Я себя ощущаю славянкой… Я получила европейское образование, у меня русский менталитет без заморочек».

Раду Рай в Благовещенске встретили сотни поклонников. В зале собралось больше людей старшего поколения, но была и молодежь.

Рада Рай призналась, что на Дальний Восток, а особенно в Амурскую область она всегда едет с особым чувством. «Здесь очень душевный, очень открытый и требовательный зритель. А ещё моя мама родилась в Белогорске», – рассказала певица залу.

В зале оказались две пожилые женщины, одна из них – крёстная Рады Рай. Они специально приехали в Благовещенск из Белогорска, чтобы повидаться с певицей и подарили ей цветы. Зал долго аплодировал этой долгожданной встрече.

Рада Рай рассказала о том, что и она тоже – дальневосточница, родилась в Магадане. Оттуда по окончании музыкальной школы уехала поступать в Нижний Новгород, в музыкальное училище им. Михаила Балакирева, где два года специализировалась на эстрадном вокале. Позже продолжила образование в Московском колледже импровизационной музыки.

В Благовещенске певица представила программу «Лети, душа». В этот вечер были «Гуси-лебеди», «Территория любви», «Радую», «Душа», «Калина» и другие, а зрители подпевали знакомым мотивам, снимали на мобильные телефоны и почти после каждой песни кричали "браво". Также певица исполнила новую песню "Все скажет музыка за нас", отметив, что она войдет в ближайший альбом.

В некоторых композициях певицу поддерживала студия танца Traffik Общественно-культурного центра. Для них этот концерт готовился задолго. «С нами связался директор коллектива Рады Рай и попросил найти балет для двух номеров – современного и народного. Мы предложили студию танца Traffik, отправили их видео и получили согласие», – рассказала генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова.

Несколько репетиций прошло накануне, потом в день выступления была отработка основных разводок. На самом концерте Traffik очень органично смотрелся со столичной певицей на одной сцене.

Подробнее о концерте Рады Рай читайте в рубрике Натальи Шлямовой «Культросвет».

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