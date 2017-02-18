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Благовещенские пожарные встали на коньки

Благовещенские пожарные встали на коньки
фото: пресс-служба амурского управления МЧС

В Благовещенске на стадионе «Амур» состоялся флешмоб пожарных. Они встали на коньки, чтобы напомнить амурчанам о правилах пожарной безопасности и безопасности пребывания на льду.

Флешмоб проходил под девизом «МЧС – за здоровый образ жизни». Когда на лед в боевой одежде вышли пожарные, многие отдыхающие были очень удивлены, но прошло несколько минут, и все с удовольствием фотографировались с огнеборцами, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС. Взрослые и дети, держась за пожарный рукав, участвовали в коллективном катании, которое организовали пожарные. Забава так понравилась детям, что они продолжали кататься «паровозиком», даже когда мероприятие завершилось. А девиз «МЧС – за здоровый образ жизни» хором произнесли в завершении праздника не только пожарные, но и горожане, пришедшие в этот день на каток. Посетителям катка пожарные вручили памятки о мерах пожарной безопасности и правилам безопасного пребывания на льду.

«Мероприятие в таком формате на территории Приамурья мы проводили во второй раз, – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов. – В ходе мероприятия для населения проводились различные конкурсы и викторины. Поскольку этот праздник здоровья с воодушевлением встречен взрослыми и детьми, Главное управление МЧС России по Амурской области планирует и в будущем проводить подобные мероприятия».

В проведении флешмоба принимали участие более 200 человек, в том числе бойцы пожарных частей Благовещенского гарнизона пожарной охраны, сотрудники Главного управления МЧС России по Амурской области и члены их семей. По мнению организаторов и участников, праздник удался. Все уходили со стадиона в хорошем настроении.

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#конкурсы #МЧС

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