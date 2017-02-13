Благовещенцев приглашают поиграть во взрослые прятки

В Благовещенске набирает обороты игра под названием «автопрятки». Владельцам автомобилей предлагается спрятать свое авто так, чтобы его трудно было найти, при этом не нарушая ПДД. Движение «автопрятки» насчитывает более 160 участников.

«Все люди остаются детьми практически до наступления старости. Только вот игрушки с возрастом становятся дороже. Мы предлагаем вам вспомнить детство! Мы приглашаем вас поиграть в прятки! Но так как мы все уже взрослые и солидные, то бегать по улицам нам не гоже... правда ведь? Поэтому мы приглашаем вас поиграть во взрослые прятки. На любимых игрушках взрослых – на машинах», – так звучит обращение, которое организаторы рассылают по мессенджерам и соцсетям.

Впервые игра «автопрятки» появилась в городе около трех лет назад. Затем организаторы уехали из областного центра, и все прекратилось. Сейчас автомобильная игра получила второе дыхание.

«Мы проводим наши "автопрятки" каждые выходные. Участие в них бесплатное. В среднем на одну игру приезжает 30-40 автомобилей. В каждом авто может быть и по несколько человек. Все участники делятся на "охотников" и "жертв". Определяется время игры и заданный квадрат поисков. "Жертвам" дается 10-15 минут, чтобы спрятаться. Среди "жертв" побеждает тот, кого не нашли. А среди "охотников" побеждает та команда, которая набрала больше всего баллов. За каждый найденный автомобиль начисляется 1 балл. Найденную машину нужно сфотографировать», – объясняет организатор игры Алексей.

У игры есть строгие правила. Так, участникам запрещается нарушать правила дорожного движения, прятаться в недоступном для «охотников» месте, перемещаться с одного места на другое, менять автомобиль после начала игры и закрывать регистрационный номер.

Тем же, кто ищет, запрещено выходить из машины во время поисков.

В среднем одна игра занимает около часа. Участвует в основном молодежь. Марка и размер автомобиля не важны. Главное, говорят организаторы, чтобы участник смог его спрятать. Победитель получает приз. Это может быть купон на автомойку или в стоматологический салон, в зависимости от того, кто выступает спонсором игры.

«Нами вот недавно заинтересовались инспекторы ГИБДД. На одной из игр подъехали, стали расспрашивать, как мы играем. Мы объяснили, не заезжаем под "кирпич" или на тротуары. Вообще все делаем по закону», – добавил Алексей.

Количество участников не ограничено. Организаторы готовы принимать новых желающих.

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