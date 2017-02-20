Второй пошел: под Хабаровском, спасая один автомобиль, утонул другой

В протоке Рюхловской, рядом с утонувшей накануне полицейской «буханкой», увяз во льдах ещё один автомобиль. Информация об этом появилась в аккаунте dtp_khv в социальной сети «Инстаграм». Фотографию транспортного средства марки «Трэкол», оказавшегося рядом с машиной, принадлежащей УМВД, опубликовало ИА «Восток-Медиа».

Называть этот автомобиль техникой какого-либо силового ведомства вряд ли возможно, пишет агентство. Никаких опознавательных знаков, указывающих на то, что машина принадлежит конкретному автопарку, нет. «Трэкол» — это плавающий вездеход с колёсной формулой 6х6, имеющий способность преодолевать труднодоступные места, например, болота или заснеженные местности. Такие автомобили есть у лесничеств и нефтегазовых компаний.

Местные СМИ предполгалают, что спецмашина была призвана освободить из ледяного плена полицейский УАЗ. Как сообщалось ранее, 23 февраля фургон с оперативно-следственной группой на борту утонул при выполнении «боевой задачи». Полицейские отрабатывали кражу из дачного домика, расположенного на Большом Уссурийском острове. Стражи правопорядка успели выбраться наружу до того момента, как машина ушла под воду. На данный момент никакой информации о ходе спасательной операции УМВД не даёт.

«Сведений о том, как эта машина оказалась в месте, где утонул полицейский УАЗ, у нас пока нет. Такие транспортные средства могут быть на балансе ОМОНа, но в Хабаровске таких машин нет», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

Просмотров всего: 2116

#происшествия #транспорт

распечатать