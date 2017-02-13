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26февраля
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Сегодня, 09:35 11

В прокуратуре будет работать горячая линия по коррупции

В понедельник, 27 февраля, в прокуратуре Амурской области будет работать горячая линия по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На телефон горячей линии амурчане смогут оставить устные сообщения о нарушениях их прав, в том числе фактах коррупции в действиях должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

Обращения граждан принимаются по телефонам: (4162)77-50-05, (4162)77-21-92.

Кроме того, 28 февраля и 1 марта аналогичные прямые линии пройдут в Амурской межрайонной природоохранной прокуратуре –телефон (4162) 77-12-44; в Амурской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях – (4162) 77-12-88 и во всех районных прокуратурах. Список номеров телефонов можно посмотреть здесь.

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#жизнь #криминал

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Всех недовольных прокурор возьмет под контроль. Давно пора! Всех на нары! Недовольных. Пусть для начала деньги вернут в полном обьеме за левый салют на Новый Год в бюджет. Вот вам факт коррупции! Копайтесь! Все это лажа.)

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    И Тепличный странно растет на бюджетные деньги. Им дают, другим нет. Странно? Коррупцией

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Ну,всё,коррупции конец пришёл!

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Сыновья Чайки вне подозрений? Это всё Навальный - баламут?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Пусть займутся Амурстатом, который обманывает. Зачем платить миллиарды на содержание бесполезной службы? Может эти деньги на лечение детей? А то всей страной деньги на детей собираем, чтоб вылечить. Путину лети не нужны.Ему нужны молчаливые рабы.

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    ayСыновья Чайки вне подозрений? Это всё Навальный - баламут?


    Ну,вы блин,вообще... Чайка- это ж птица,кто её заподозрит? Она ж высоко летает!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Ну все! Сейчас честный прокурор прочитает и начнет работать! Воевать с коррупцией! Они в том же котле! Это все знают.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Прокуратуре нужно создать день по выявлению коррупционеров в рядах своей же прокуратуры.

    Тем самым этот орган исчезнет .

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Знаю одного корупционера, работает главой поселении более 10 лет , наворовал себе на тойтота пробокс.Все на джипах, а он на пробоксе катается .Эти росдурнадзоры все нужно под нож пустить.Одна прокуратура справится.Экономию в здравоохранения.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Знаю одного корупционера, работает главой поселении более 10 лет , наворовал себе на тойтота пробокс.Все на джипах, а он на пробоксе катается .Эти росдурнадзоры все нужно под нож пустить.Одна прокуратура справится.Экономию в здравоохранения.

  • Slon

    Slon
    14 минут назад

    А что один день всего? Переработать боятся? :)

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