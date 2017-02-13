В прокуратуре будет работать горячая линия по коррупции

В понедельник, 27 февраля, в прокуратуре Амурской области будет работать горячая линия по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На телефон горячей линии амурчане смогут оставить устные сообщения о нарушениях их прав, в том числе фактах коррупции в действиях должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

Обращения граждан принимаются по телефонам: (4162)77-50-05, (4162)77-21-92.

Кроме того, 28 февраля и 1 марта аналогичные прямые линии пройдут в Амурской межрайонной природоохранной прокуратуре –телефон (4162) 77-12-44; в Амурской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях – (4162) 77-12-88 и во всех районных прокуратурах. Список номеров телефонов можно посмотреть здесь.

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