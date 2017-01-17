Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25февраля
Предыдущая новость
Сегодня, 19:29 0

В Амурской области полицейские раскрыли разбой по горячим следам

В Амурской области полицейские раскрыли разбой по горячим следам
Фото: portal.lviv.ua

Молодой амурчанин с ножом напал на продавца в одном из магазинов Новорайчихинска. Он зашёл вечером 24 февраля перед закрытием, потребовал всю имеющуюся в кассе наличность. Забрав деньги, злоумышленник скрылся.

На место выехали сотрудники полиции. Стражи порядка задержали мужчину в тот же вечер на улице посёлка. Он сознался в содеянном, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. За совершение подобного деяния действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Просмотров всего: 981

#криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

В Райчихинске волонтёры спасли простреленную кошку
Происшествия 1

В амурском селе открыли мемориальную доску в память об убитом аграрии Александре Давыдове

Происшествия 5

В Благовещенске погибла женщина, упав с высоты

вчера, 20:51
Происшествия 4

В Благовещенске загорелся жилой дом по улице Чайковского

вчера, 10:23