В Амурской области полицейские раскрыли разбой по горячим следам

Фото: portal.lviv.ua

Молодой амурчанин с ножом напал на продавца в одном из магазинов Новорайчихинска. Он зашёл вечером 24 февраля перед закрытием, потребовал всю имеющуюся в кассе наличность. Забрав деньги, злоумышленник скрылся.

На место выехали сотрудники полиции. Стражи порядка задержали мужчину в тот же вечер на улице посёлка. Он сознался в содеянном, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. За совершение подобного деяния действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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#криминал #происшествия

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