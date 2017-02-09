Тындинца пронзили «иглами абсурдности» брошюры с ошибками

В одном из популярных тындинских пабликов амурчанин интересно отреагировал на информацию из брошюры в поезде сообщением Тында – Благовещенск. В тексте парень нашёл «пёстрый букет грамматических и пунктуационных ошибок, допущенных вследствие не столько халатного отношения автора к своей работе, сколько по причине отсутствия в его голове даже малейшего чувства родного языка, и, по всей видимости, хотя бы толики знаний правописания».

К примеру, в тексте брошюры есть такие слова как «видется», «поподание», «верхнии», «нижнии», « фиксотор», «расположеный», где-то отсутствуют знаки препинания. Неравнодушный к родному языку мужчина в красках расписал претензии.

«Моё и без того раздражённое и уставшее от малограмотности масс (интернет и не только) сознание словно пронзило иглами абсурдности формы написанного, мгновенно приведя меня в состояние пароксизмального возмущения, и побудив тем самым на написание этого небольшого памфлета, дабы хоть как-то нивелировать закипающий в недрах души и переполненный гневной магмой вулкан, собирающийся рвать и метать изрыгая огонь литературной литургии, призывающей карать за преступления против лингвистики. Неужели нет никакой пенитенциарной системы наказывающей за распространение отупляющего яда среди населения?!», – вопрошает пассажир.

Он отметил, что в его понимании – «всё вышеописанное есть акт безалаберного вандализма по отношению к Российской культуре, к нашему великому и могучему языку, вызывающий отвращение и сердечную печаль, не проходите мимо и выскажите своё мнение по этому повод» (Орф. и пункт. сохранены – прим.ред.).

Такое обращение вызвало возмущения у пользователей. «Безграмотность, конечно, плохо, но выкрутасы в виде "состояние пароксизмального возмущения" и "написание этого небольшого памфлета, дабы хоть как-то нивелировать" непонятны простым, непросвещенным смертным. В следующий раз, если будет повод, пишите, пожалуйста, более проще», – обратился один из читателей.

«Пароксимализное ощущение. А попроще никак?) Как будто научную публицистику прочитал. А насчет этих брошюр, то это беда», «Написано шедеврально, разве что парочка пропущенных запятых портит всю картину) а насчет брошюр согласна – хочется смеяться и плакать одновременно», «Очень глубоко мыслишь, я рад за тебя мой друг, умеешь аккуратно и необычно преподнести суть текста», – писали люди.

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