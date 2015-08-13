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Сегодня, 18:54 0

Аэродром Украинку ждёт реконструкция

Аэродром Украинку ждёт реконструкция

Военные аэродромы и взлётно-посадочные полосы в Амурской области, Воронеже, Северной Осетии и Саратовской области и Забайкалье планируется реконструировать в ближайшие годы. Об этом сообщил главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ герой России генерал-полковник Виктор Бондарев, пишет «Интерфакс».

«В этом году проводим проектно-изыскательские работы на аэродроме Украинка (Амурская область), в следующем году там начнется ремонт полосы. Продолжается ремонт аэродромов Степь (Забайкальский край), Моздок (Северная Осетия), Балтимор (Воронеж), идет второй этап реконструкции Энгельса (авиабаза под Саратовом)», – перечислил он.

По словам Бондарева, завершить реконструкцию перечисленных аэродромов планируется за 2018-2019 годы.

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#военные #строительство

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