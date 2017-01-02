Амурские автомобилисты с начала 2017 года заключили уже больше 3 000 договоров ОСАГО

Фото: kolesa.ru

Российский союз автостраховщиков подсчитал, сколько с начала года специалисты заключили договоров ОСАГО в электронном виде. Всего по стране – 355 000, больше, чем в целом за 2016 год. Такая тенденция с увеличением объёмов продаж идёт почти по всем регионам.

Так, в Амурской области за весь 2016 год заключили 2 722 договора. За январь 2016 года – 1 699, за февраль – уже заключено 1 543. В целом, по последним данным, заключено 3 242 договора. За два года – 5 964.

«Старт обязательных продаж электронного ОСАГО дал импульс развитию данного канала продаж, который делает полис доступнее и работает на дигитализацию страхового рынка в целом. Объёмы продаж говорят о том, что потребитель ждал эту услугу, она является востребованной, особенно в проблемных регионах», – сообщил президент российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

За 2016 год, когда страховщики продавали электронные полисы «автогражданки» в добровольном порядке, было заключено 330 тысяч таких договоров по стране.

РСА уже фиксирует факты мошенничества в электронном ОСАГО. «Мы выявляем и блокируем нелегальные мошеннические сайты по продаже электронных полисов ОСАГО и призываем автовладельцев внимательно и ответственно подходить к вопросу заключения е-ОСАГО в Интернете», – сказал президент Юргенс.

Президент РСА напомнил, что список официальных сайтов компаний, осуществляющих продажу е-ОСАГО, опубликован на сайте Российского союза автостраховщиков. Купить электронный полис можно только напрямую у страховщика, продажа любыми посредниками запрещена законодательно.

Просмотров всего: 116

#транспорт #закон

распечатать