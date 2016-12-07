В благовещенском «Аллюре» на конях проводили Масленицу (фото)

В субботу, 25 февраля, в благовещенском конноспортивном клубе «Аллюр» проводили зиму. Гуляния прошли с размахом: от игр до прыжков на конях через огонь. На мероприятии, несмотря на сегодняшнюю холодную погоду, побывали больше сотни человек. Клуб приглашает гостей на такой праздник 12-й год подряд.

Празднование началось в 14 часов. Программа была на два часа, но её немного сократили – из-за холодного ветра, чтобы никто не замёрз. «Несмотря на это все гости остались довольны. В программе было и огненное шоу, и перетягивание каната на лошадях, и заявленные прыжки через огонь», – рассказала руководитель «Аллюра» Ирина Шишова.

Гвоздем программы стала новая игра – так называемая конная карусель. Состязания под музыку на лошадях приглянулись зрителям. В конце проводов зимы все желающие катались на пони, лошадях, фаэтоне. Для детей была специальная игровая программа.

Артисты театра огня «Одержимые», облачившись в нечисть, показали фокусы с огнём вокруг горящего чучела Масленицы. К чучелу каждый, по старой традиции, мог прикрепить записку с описанием неудачи – потом всё это сгорело.

В 2017 году конноспортивный клуб отпразднует 15-летие. «Ко дню рождения мы ходим удивить зрителей, готовим интересную программу, чтобы номера не повторялись. Так, праздник у нас 22 апреля, но в это время прохладно, и мы решили перенести празднества на 25 июня, пока назначили эту дату. Пригласим конных спортсменов из других регионов – будет концерт, конкурсы, очень интересно! С удовольствием всех пригласим отпраздновать вместе с нами!», – рассказали организаторы.

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