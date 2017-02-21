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25февраля
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Сегодня, 16:29 4

Благовещенцы 26 февраля сожгут неудачи вместе с чучелом

Благовещенцы 26 февраля сожгут неудачи вместе с чучелом

26 февраля невзгоды благовещенцев превратятся в пепел. На площади имени Ленина во время масленичных гуляний сожгут главное чучело. Здесь же любой желающий сможет принять участие в старинном обряде.

«Чучело делали два дня два наших мастера. Сегодня днём были уже последние работы – надевали платок, бусы. А так весь наряд оригинальный, индивидуальный, всё специально сшито», – рассказала ИА «Амур.инфо» директор ГДК Наталья Стулина.

К кукле пришиты карманы, куда каждый сможет кинуть записку, написав в ней всё плохое, от чего хочет избавиться. После чего кукла сгорит в масленичном костре.

В старину во время сжигания чучела Масленицы к нему привязывали ленты с написанными грехами, от которых люди хотели избавиться, также в костре сжигали старые предметы, одежду и многое другое.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в воскресенье, 26 февраля, в Благовещенске на центральной площади пройдут масленичные гулянья. Там гостей ждут на различные конкурсы и выступления. Все смогут угоститься вкусными блинами и горячим чаем.

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#праздники

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Церковь православная будет в этом действе учавствовать?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Освящать, так сказать, событие))..

  • ay

    ay
    1 час назад

    При словах Главное Чучело представляются некоторые политики.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    52 минуты назад

    А фотка будет на чучеле?

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