Лолита в эксклюзивном интервью высказалась о скандале с Доренко, «Моей Мишели», политике и диетах

23 февраля Лолита Милявская с переаншлагом выступила в общественно-культурном центре Благовещенска. После двухчасового концерта певица дала эксклюзивное интервью журналисту «Альфа-канала» Сергею Логвинову. Для программы «С любимыми не расставайтесь» дали разрешение вести полную телевизионную съёмку концерта, впрочем, то же самое на свои телефоны делал любой желающий в переполненном зале. В специальном оповещении зрителей было рекомендовано фотографировать певицу стоя, чтобы Лолита «не выглядела слишком толстой».

Приняв от телеведущего букет синих ирисов, Лолита поинтересовалась: «Китайские?» «Нет. Голландские. Специально для Вас!», – ответил Сергей Логвинов.

«Вот только давай сразу договоримся разговаривать на "ты", – предложила Лолита. – Нас с тобой обоим по "полтиннику", и так многое нас уже связывает. Мы с тобой 18 лет назад летели в одном самолёте и ты брал на борту у меня интервью. Сейчас показал мне эту запись. Я там такая худющая с писклявым голоском. И вообще практически все мои приезды в Благовещенск освещены твоим приходом ко мне на концерт. Так что давай на "ты"».

В откровенном разговоре певица призналась о пластической подтяжке лица. «Так лучше выгляжу. Согласись. А в остальном другая Лолита, которую позиционируют сегодня с переменами, сильно потолстела. Но я тебе клянусь. Перестала уже сидеть на диетах. Мне сейчас удобнее. Молодой и худой тяжелее в плане выносливости. И вообще я недавно поняла. Я ж на эстраде одна толстая сегодня осталась. Но народ-то всё равно идёт на меня. У меня нет даже звания заслуженной артистки России. И мне это не нужно. Лучше не иметь никаких званий и быть толстой, зато иметь переполненные битковые залы, как у вас сегодня…»

Журналист «Альфа-канала» рассказал Лолите о недавнем скандале из-за высказываний Сергея Доренко о благовещенцах, которые «выглядывают из грязных окон на Китай». «Прямо так и сказал – пахнет тут кошачьей мочой? – переспросила певица. – Ну, слушай. Я тебе так скажу. Иногда люди заигрываются в профессии. Та же история с Украиной. Они привыкли привлекать к себе внимание тем, что рассказывают о том, как на самом деле не ведут себя в Киеве простые люди. Они в собственном эпатаже привыкли слишком гипертрофировать события и писать, как им хочется. Меня это больно шлёпнуло, то, что ты мне сейчас рассказал о Доренко. В нашем грёбаном государстве нужно поставить памятник всем, кто не перешёл границу в 800 метров, всем кто ещё здесь морозит руки, головы, мозолит их рядом с почти благополучием. Ведь, я сколько езжу. Там огней не было за речкой. Там была деревня рыбацкая. Сейчас там почти мегаполис…»

«Я сегодня на концерте сказала. Если мы Китаю продаем электроэнергию по 60 копеек, а сами платим по три с полтиной рубля, то, твою мать, что ж мы хотим. А если ещё у тебя пенсия в 7 тысяч. Коммуналку заплатил. И тебе жрать нечего. Если ты исправно всю жизнь платил налоги и вырастил Доренко, в том числе… И меня вырастил.

Хочется забыть про это жуткое сравнение. Да. Не так чисто. Но запах мочи идёт сверху. От коррумпированных чиновников в государстве. И он в Москве, наверное, ещё более ощутим. Может быть, окна почище. Но запах мочи и кала там похлеще. Меня резонирует иногда. Я три года провела в борьбе с ЖКХ и меня резонирует от того, что коррумпировано все так, что нет слов», – говорила артистка.

Разговаривая о творчестве, Лолита призналась, что ей приятно следить за толковой молодёжью на эстраде. Не теми, кто выстрелил с одним хитом, и потом сочиняет райдеры о виски в номер и спецавтомобилях к борту самолёта. А теми, кто «пашет». К таким Милявская отнесла Тимати, Наргиз и Варвару Визбор. «А нравится ли вам девочка из Благовещенска Таня Ткачук, подопечная Матвиенко? – спросил Сергей Логвинов.

– А кто это? – переспросила Лолита.

– По-другому её зовут "Моя Мишель"…

– Аааааа! Офигенная! Офигенная! Я моему любимому Матвиенко Игорю написала смс-ку сразу: «Это большое открытие. Я тебя поздравляю. Это лучшее в проекте!» Не знакома пока лично с Таней Ткачук (надо будет запомнить!), но я тебе скажу. Крутая девчонка.

Разговор с Лолитой Милявской длился около 50 минут. Говорили об Украине, откуда оба собеседника родом. Говорили о политиках. И о мечте.

«Я мечтаю, чтобы закончился всемирный экономический кризис, чтобы такие люди как Хиллари Клинтон больше не появлялись на политических аренах, чтобы Ангела Меркель и ей подобные никогда не подходили к рулю власти, чтобы победили коррупцию. Потому что все эти персонажи касаются и меня лично, и каждого из нас. Все мы живем в социуме и без этого никуда. Хочу, чтобы у каждого была работа, чтобы благодаря этим санкциям страна, наконец, выкарабкалась, и у всех всё было хорошо!», – отметила Лолита.

Интервью с Лолитой Милявской смотрите в программе Сергея Логвинова «С любимыми не расставайтесь» на ТНТ-Благовещенск 11 и 18 марта, в эфире «Альфа-канала» и телеканала «Культура» 12 и 19 марта. Оно будет также опубликовано в видеоразделе сайта Амур инфо.

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