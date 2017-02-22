Белогорск готовится к проводам зимы

Блинчик, Леший, Баба Яга, Барыня и другие сказочные персонажи устроят на центральной площади Белогорска 26 февраля проводы Масленицы. С 11 часов белогорцев и гостей города ждут блины, конкурсы, песни и пляски. Народные гуляния продлятся чуть более часа и завершатся сжиганием 3,5-метрового чучела Масленицы.

«Участники праздника смогут не только выиграть приятные и вкусные подарки, которых приготовили очень много, но и сделать фото на память в тематических фотозонах, посетить выставку-распродажу товаров прикладного творчества», – рассказала заведующая отделом по организации творческих программ СКО «Союз» Екатерина Рагозина.

На площади развернётся торговля блинами, горячим чаем и сладостями. Белогорцы выберут самый креативный блин, самую высокую стопку блинов, самого нарядного продавца и лучше всех оформленный торговый ряд.

С 11 до 14 часов на время народных гуляний будет запрещена продажа алкоголя по нескольким адресным ориентирам, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

С 12 часов начнутся праздничные мероприятия, посвящённые проводам зимы, и во всех школах Белогорска. Школьники и их родители смогут не только наесться блинов, поиграть в народные игры, но и поучаствовать в фотоконкурсе на лучшее чучело Масленицы.

«Масленичное чучело должно соответствовать народным традициям. Они должны быть ярким, пышным, красочным, добродушным, высота чучела должна быть не менее 1 метра. При его изготовлении необходимо использовать экологически чистый и безопасный материал», – пояснила начальник отдела по делам молодёжи комитета по образованию Виктория Свирщ.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотографию с расширением не менее 300 dpi в формате JPEG на электронном носителе до 27 февраля на адрес электронной почты molodej-bel@mail.ru. В 14:00 народные гуляния продолжатся в горпарке. Здесь проведут театрализованное игровое представление «Прощай зимушка-Зима». В 15:00 в клубе села Низинное начнётся праздник масленицы «Ворота отворяй, масленицу встречай!».

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#Белогорск #праздники

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