В Райчихинске волонтёры спасли простреленную кошку

Фото: волонтёры

В одном из подъездов Райчихинска нашли кошку с пулей в глазу. Сначала волонтёры предполагали, что об её голову тушили бычки. По словам соседей, животное проходило с травмированным глазом пару дней, до этого ничего не было. После чьего-то зверства глаз молодой кошки очень сильно пострадал, началось воспаление.

На месте глаза у животного образовался большой волдырь с гноем и запекшейся кровью. Кошку экстренно повезли в Благовещенск на операцию. В итоге глаз удалили – выяснилось, что это был не ожог. В животное стреляли, ветеринары извлекли пулю.

«Кошка очень, ласковая, контактная, на поглаживания отвечает мурчанием. В Благовещенске в двух клиниках дали прогноз – глаз на удаление. Во второй клинике нас согласились принять сразу и прооперировать. Также было решено сразу стерилизовать кошку (чтобы не было второго наркоза), так как ветеринар сказала, что кошке примерно полгода. При взвешивании выяснилось, что вес кошки 500 граммов. В полгода! В ходе операции из глаза была извлечена железная круглая пуля. Как малышка находилась с ней и не скончалась от боли, одному богу известно. На обратной дороге малышка с начала нервничала, но потом, взгромоздившись на руки, уснула от поглаживаний. Никто из нас уже не узнает, возможно ли было спасти глазик, если бы люди обратились раньше. Мы знаем одно – сейчас кошка на передержке в хороших, заботливых руках. Через два дня дренаж можно будет убрать, через 10 дней швы снимут», – написала в соцсети один из волонтёров ФГС «Велес».

Пострадавшему животному нужны деньги на восстановление. Для тех, кто хочет помочь, Амур.инфо публикует реквизиты для перевода: карта сбербанка 4276 0300 1325 5498, мобильный банк 8-961-959-59-88, получатель – Анастасия Александровна С с пометкой «киса». Сейчас кошка находится на передержке.

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#животные #происшествия #Райчихинск

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