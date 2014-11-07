В амурском селе в честь убитого агрария Александра Давыдова открыли мемориальную доску

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В селе Муравьевка Тамбовского района Амурской области прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь Александра Давыдова, агрария из Якутии. Он за 12 лет работы в регионе внёс вклад в развитие сельского хозяйства района. Его жизнь трагически оборвалась в ноябре 2014 года.

Установку мемориальной доски на здании правления хозяйства инициировало постпредство Якутии по ДФО. В честь этого в Муравьёвке прошёл митинг, который собрал руководство Тамбовского района, родственников погибшего и жителей села, знавших Александра Николаевича.

Александр Давыдов родился в селе Качикатцы Якутской АССР. В 2002 году он открыл филиал СПК «Сир-Агро» в селе Панино Амурской области, через два года перевёл филиал в село Муравьёвка. Параллельно с 2006 года руководил сельскохозяйственным кооперативом «Муравьёвский».

Предприятие в основном занималось земледелием, выращиванием зерновых и кормовых. Усилиями Александра Николаевича предприятие преодолело кризисные времена, был сохранён коллектив, приумножена материальная база, восстановлены более 5 000 гектаров земли, создана животноводческая ферма, коллектив достиг стабильных результатов, по некоторым показателям вышел на лидирующие позиции в Тамбовском районе, сообщает Якутское-Саха информационное игентство.

За высокие показатели в области сельского хозяйства в 2012 году от Минсельхоза РФ Александр Давыдов был награждён памятной медалью имени Столыпина, а в 2014 году — благодарностью федерального ведомства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 51-летний предприниматель Александр Давыдов, возглавлявший два сельхозпредприятия, пропал 5 ноября 2014 года. Около 17 часов он выехал на своём Toyota Hilux Surf из села Муравьёвка Тамбовского района. Больше его никто не видел. 14 ноября сгоревшую машину Давыдова нашли возле села Максимовка Октябрьского района. Трое жителей Тамбовского района были признаны виновными в его убийстве. Старший – предприниматель, двое других – рабочие.

В одном из домов Муравьёвки между ними и потерпевшим началась ссора. Конфликт произошёл на почве заказа – Давыдов заказал им выполнение строительных работ. Следствием и судом установлено, что в марте 2014 года глава строительной организации заключил договор с руководителем кооператива на проведение строительных работ. Однако свои обязательства не выполнил. Желая завладеть денежными средствами заказчика в сумме 6 миллионов рублей, он вместе с приятелями совершил нападение на кооператора.

Преступная компания вывезла его на автомашине на свалку в селе Тамбовка, принудила подписать необходимые документы, а затем убила. Давыдова связали, избили, замотав рот скотчем, затем бросили в яму глубиной около пяти метров, присыпали землёй слоем около метра.

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