В пригороде Хабаровска автомобиль полиции с тремя сотрудниками ушёл под лёд

Фото: instagram.com, dps_control

Наряд полиции, отправившийся по вызову на Большой Уссурийский остров, решил срезать путь по реке, в результате чего автомобиль УАЗ провалился под лёд. Никто из сотрудников полиции не пострадал, сообщает DVhab.ru.

Как пишет СМИ, на пульт оперативного дежурного поступил звонок о краже металлического контейнера на острове. На место происшествия выехали оперативники. Водитель служебного автомобилят принял решение проехать через Амур, чтобы не делать крюк.

«В пятнадцати метрах от берега лёд под автомобилем лопнул, транспорт завалился на левый бок и пошёл ко дну. Трое сотрудников полиции, находившиеся внутри, успели выпрыгнуть», – расказал источник в правоохранительных органах.

Попытки вытащить машину при помощи грузовика ни к чему не привели. Патрульный автомобиль до сих пор находится в воде.

Пока неизвестно, будет ли впоследствии машина на ходу, как и то, является ли разрешенным для переправы место, где УАЗик ушёл под лед, и есть какова степень вины водителя ведомственного транспорта.

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#Дальний Восток #транспорт

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