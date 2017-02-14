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25февраля
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Сегодня, 11:55 9

Харбин и Макао соединил авиарейс

Харбин и Макао соединил авиарейс
Фото: guruturizma.ru

21 февраля официально открылся авиамаршрут из столицы провинции Хэйлунцзян в специальный административный район Китайской Народной Республики – Макао. Рейс обслуживают самолёты А320 авиакомпании Spring Airlines. Время в пути составит чуть более трёх часов.

Полёты выполняются по вторникам, четвергам и субботам, номер рейса 9C8511/2. По расписанию вылет из Харбина поставлен на 10:30 местного времени, прибытие в Макао – в 14:50. Вылет из Макао будет в 15:45, прибытие в Харбин – в 20:35, сообщает сайт «Партнёры». Макао – открытый порт, крупный финансовый центр, известен своими казино, игорными домами, ипподромом, ночными клубами. С 2010 года игорный бизнес приносит бюджету Макао более 70 % доходов. Специальный административный район Макао – бывшая португальская колония.

Просмотров всего: 346

#Китай #отдых #транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    2 часа назад

    Цену билетов трудно было выяснить?

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    5300 руб

  • Евлеслав

    Евлеслав
    1 час назад

    Если бы в Благовещенске оставили казино, здесь тоже был бы Макао с какао

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    Странно я цену от 14.4 доллара на сайте авиакомпании увидел, т.е. Чуть меньше тысячи рублей в одну сторону

  • Tony Stark

    Tony Stark
    58 минут назад

    Блин, на фото ГОНКОНГ !!!

  • Tony Stark

    Tony Stark
    55 минут назад

    и с арифметикой у "журнализда" все плохо - продолжительность полета не "чуть более трех часов", а 4ч.20мин.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    48 минут назад

    Везут в то Макао товарищей пачками со всего Китая в том числе и транспортом датируемым самими казино, лишь бы вы денежку там сою оставили, подход, отход.

  • vertex

    vertex
    39 минут назад

    КВЖД наса а не васа

    Везут в то Макао товарищей пачками со всего Китая в том числе и транспортом датируемым самими казино, лишь бы вы денежку там сою оставили, подход, отход.



    Даже якуты алмазные туда едут. А не в туристическую золотую Мекку (мечты едрососа и отмывная лапша местному населению) Лас - Благовещенск

  • Gelo

    Gelo
    2 минуты назад

    Вот если бы китайцы организовали доступные авиаперевозки по Дальнему востоку...:)

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