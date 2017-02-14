Харбин и Макао соединил авиарейс

Фото: guruturizma.ru

21 февраля официально открылся авиамаршрут из столицы провинции Хэйлунцзян в специальный административный район Китайской Народной Республики – Макао. Рейс обслуживают самолёты А320 авиакомпании Spring Airlines. Время в пути составит чуть более трёх часов.

Полёты выполняются по вторникам, четвергам и субботам, номер рейса 9C8511/2. По расписанию вылет из Харбина поставлен на 10:30 местного времени, прибытие в Макао – в 14:50. Вылет из Макао будет в 15:45, прибытие в Харбин – в 20:35, сообщает сайт «Партнёры». Макао – открытый порт, крупный финансовый центр, известен своими казино, игорными домами, ипподромом, ночными клубами. С 2010 года игорный бизнес приносит бюджету Макао более 70 % доходов. Специальный административный район Макао – бывшая португальская колония.

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