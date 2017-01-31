Сахалинец накопит на квартиру за 3 года, а амурчанину понадобится больше 8 лет

Фото: komfortkvartir.ru

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подсчитали, сколько лет нужно среднестатистическому россиянину, чтобы накопить со своей среднестатистической зарплаты на среднестатистическую квартиру в своём регионе. Москвич справит новоселье позже всех – через 13,6 года, житель Чукотки раньше всех – за 2,1 года. Ну а амурчанину понадобится 8,2 года.

«Мы смоделировали гипотетическую ситуацию, при которой для покупки недвижимости целиком откладывается зарплата только одного из членов семьи, при этом не учитываются его доходы помимо основного заработка, набегающие банковские проценты и возможность взять ипотеку или продать уже имеющееся жилье. При подсчётах использовались показатели средней заработной платы по регионам, взятые в Федеральной службе государственной статистики, и средние цены в базе объектов портала Mirkvartir.ru (на первичном и вторичном рынках вместе)», – пояснил генеральный директор федерального портала Павел Луценко.

В Амурской области средняя стоимость квартиры равна 3 156 785 рублей, средняя зарплата – 32 063. Амурчанину понадобится проработать 8,2 года для покупки недвижимости. При этом за год ситуация улучшилась – год назад анализ показывал, что нужно работать ровно 9 лет. Сейчас Приамурье на 31 из 83 мест в рейтинге регионов.

Аналитики пришли к выводу, что меньше всего ждать новоселья придётся жителям сырьевых регионов, которые работают в тяжёлых климатических и производственных условиях, заслуженно получая за свой труд достойное вознаграждение. При этом на местную недвижимость претендентов относительно немного, поэтому цены ниже средних по стране.

«Чуть меньше трёх лет потребуется проработать для покупки недвижимости в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе – 2,9 года. В окрестностях Магадана, где средняя зарплата 65 092 рубля, а за квартиру просят 2 474 285 рублей, для приобретения собственности понадобится 3,2 года. А в Мурманской области – 3,6 года: квартиры здесь недорогие, в среднем 2 108 781 рубля, но и зарплаты поменьше – 48 738 рублей», – подсчитали специалисты.

А самые дорогие квартиры – в столице. На жильё придётся копить не менее 13,6 лет, несмотря на высокие зарплаты. В пятёрке лидеров также город Севастополь, Санкт-Петербург, республика Крым, Краснодарский край.

По дальневосточным регионам ситуация такова: Приморский край находится на 22-м месте в рейтинге, там жителю понадобится 8,6 года, Хабаровский край – на 32-м (понадобится 8,2 года, как и Приамурью, но там выше зарплата), ЕАО на 72 месте (понадобится 5,5 года), Камчатка на 79 месте (понадобится 4,6 года).

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#Дальний Восток #жизнь

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