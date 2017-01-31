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25февраля
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Сахалинец накопит на квартиру за 3 года, а амурчанину понадобится больше 8 лет

Сахалинец накопит на квартиру за 3 года, а амурчанину понадобится больше 8 лет
Фото: komfortkvartir.ru

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подсчитали, сколько лет нужно среднестатистическому россиянину, чтобы накопить со своей среднестатистической зарплаты на среднестатистическую квартиру в своём регионе. Москвич справит новоселье позже всех – через 13,6 года, житель Чукотки раньше всех – за 2,1 года. Ну а амурчанину понадобится 8,2 года.

«Мы смоделировали гипотетическую ситуацию, при которой для покупки недвижимости целиком откладывается зарплата только одного из членов семьи, при этом не учитываются его доходы помимо основного заработка, набегающие банковские проценты и возможность взять ипотеку или продать уже имеющееся жилье. При подсчётах использовались показатели средней заработной платы по регионам, взятые в Федеральной службе государственной статистики, и средние цены в базе объектов портала Mirkvartir.ru (на первичном и вторичном рынках вместе)», – пояснил генеральный директор федерального портала Павел Луценко.

В Амурской области средняя стоимость квартиры равна 3 156 785 рублей, средняя зарплата – 32 063. Амурчанину понадобится проработать 8,2 года для покупки недвижимости. При этом за год ситуация улучшилась – год назад анализ показывал, что нужно работать ровно 9 лет. Сейчас Приамурье на 31 из 83 мест в рейтинге регионов.

Аналитики пришли к выводу, что меньше всего ждать новоселья придётся жителям сырьевых регионов, которые работают в тяжёлых климатических и производственных условиях, заслуженно получая за свой труд достойное вознаграждение. При этом на местную недвижимость претендентов относительно немного, поэтому цены ниже средних по стране.

«Чуть меньше трёх лет потребуется проработать для покупки недвижимости в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе – 2,9 года. В окрестностях Магадана, где средняя зарплата 65 092 рубля, а за квартиру просят 2 474 285 рублей, для приобретения собственности понадобится 3,2 года. А в Мурманской области – 3,6 года: квартиры здесь недорогие, в среднем 2 108 781 рубля, но и зарплаты поменьше – 48 738 рублей», – подсчитали специалисты.

А самые дорогие квартиры – в столице. На жильё придётся копить не менее 13,6 лет, несмотря на высокие зарплаты. В пятёрке лидеров также город Севастополь, Санкт-Петербург, республика Крым, Краснодарский край.

По дальневосточным регионам ситуация такова: Приморский край находится на 22-м месте в рейтинге, там жителю понадобится 8,6 года, Хабаровский край – на 32-м (понадобится 8,2 года, как и Приамурью, но там выше зарплата), ЕАО на 72 месте (понадобится 5,5 года), Камчатка на 79 месте (понадобится 4,6 года).

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#Дальний Восток #жизнь

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    3 часа назад

    все зависит от сахалинца. Иным сахалинцам нужно всего 5 минут, чтобы купить квартиру

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ...давайте пожалеем бедных москвичей.. не ну а чо...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Какой бестолковый расчёт, и совершенно необъективный показатель. Что даёт эти, так называемые расчёты?.. А давайте ещё какую-нибудь хрень рассчитаем?.. Почему на Магадане жильё так недорого стоит?.. А хотите знать, например, сколько там килограмм баклажан стоит?... 741 рубль.. произведено (внимание) в ИЗРАИЛЕ..Огурцы килограмм 620 рублей.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Помидоры 644 рубля за кг.

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    Серёжа, езжай в Магадан, тебя там еще не знают, глядишь и в мэры выберут)))

    и нам по-легче будет

  • Небо души

    Небо души
    2 часа назад

    сибирячка

    Серёжа, езжай в Магадан, тебя там еще не знают, глядишь и в мэры выберут)))

    и нам по-легче будет



    Вам это форумным тетушкам, окончившими филфак?

    Да, бедняжки вам может и полегчает

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    сибирячка

    Серёжа, езжай в Магадан, тебя там еще не знают, глядишь и в мэры выберут)))

    и нам по-легче будет



    Не смогла пройти мимо?.. А по сути смогла что нибудь сказать, или ума не хватило?

  • Матвеич

    Матвеич
    1 час назад

    3 года - это для тех "сахалинцев", что в нефтегазовой отрасли "трудятся".

    А для простых, что в эту цифру не входят - и даже не берусь считать.

    Брехня это все...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    каэшна брехня!.. тупо взять и перемножить среднюю стоимость квартиры на официальный средний показатель, который средним является лишь арифметически. По факту же 10 человек по 18-20 тысяч в месяц зарабатывают, один - 150 000 вот те и средний в 31 000 рублей. Так что всё это брехня, похуже той, что в СССР была, касательно приписок. а потом раздели три миллиона на 31 тысячу, и получают количество месяцев, вот они - математики от Едра... Правда, чот забывают уточнить, что у людей ипотеки на 15 лет...

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Сибирячка, зачёт! )))

  • Небо души

    Небо души
    1 час назад

    Цунай

    Сибирячка, зачёт! )))



    Канеш

    звезда

    бобовая королева тут

  • Небо души

    Небо души
    1 час назад

    Результат труда энтих йумористов-филологов

    тупни одни на форуме

    "ах как раньше хорошо было"

    плачу

    че люди то ушли? А?

  • Local

    Local
    1 час назад



    Сахалинец накопит на квартиру за 3 года, а амурчанину понадобится больше 8 лет



    Да ладно. КОН там еще пять лет погуберствует, и сахалинец по 8 лет станет копить на квартиру. Если перестанет есть, пить и жить.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Каждое животное под названием "корова" имеет жильё. Чем человек хуже? Он хочет свободы. Корова не знает категории "свобода". Она хочет корма и тепла. Если человек хочет только корма и тепла, то ему всегда дадут угол. "Бесплатно". Цена на жильё затрагивает только людей с претензиями на людскую особенность, если эта особенность индуцированна.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 минуты назад

    Судя по автомобилям, которые у нас в городе, люди не квартиры берут, а машины, стоимостью как квартира

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