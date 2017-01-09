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25февраля
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Хабаровчане построили из машин сияющий праздничный танк (видео)

Хабаровчане построили из машин сияющий праздничный танк (видео)
Фото: Александр Таширо

Автомобилисты столицы Дальнего Востока по традиции к очередному празднику собрали из машин очередной символ. В честь Дня защитника Отечества они выстроили сияющий огоньками танк, сообщает ИА AmurMedia.

«Это уже четвёртая наша работа. Первая, как вы помните, была новогодняя ёлка. Потом символ 2017 года – Красный Петух и сердце к Дню всех влюблённых. А к 23 февраля мы решили подготовить военный символ – танк. Многие меня спрашивают "Зачем вы это делаете?". Наверное, затем, чтобы хоть немного раскрасить наши серые будни и объединить людей вокруг чего-то доброго, подружить их», – рассказал организатор Вячеслав Шемпелев.

На прошлой неделе в Белогорске члены одного из автоклубов Белогорска устроили необычный флешмоб на вертолетной площадке. 42 автомобиля марки Allion и Premio выстроились в эмблему Toyota.

Ко Дню всех влюблённых автолюбители Приморского края и представители автоклубов проводили необычные акции. Больше сотни машин выстроились в фигуры, объединённые темой любви. Флешмобы прошли на двух площадках – «Примринге» и аэродроме Седанка.

В январе, отмечая наступивший 2017 год, хабаровские автомобилисты выложили на льду реки Уссури гигантскую светящуюся фигуру в форме петушиной головы.

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#Дальний Восток #транспорт

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