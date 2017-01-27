Толстые амурские тигры в Хэйлунцзян разбили шпионивший за ними квадрокоптер (видео)

Полные тигры поиграли в кошки-мышки с дроном. В китайской провинции Хэйлунцзян амурские тигры смогли настигнуть квадрокоптер, шпионивший за ними, после чего разбили его и погрызли. Видео опубликовал на своем YouTube-канале телеканал CCTV+. Съёмка набирает популярность, её увидели уже больше 1,5 миллиона пользователей.

Происшествие было в парке Хэндаохэцзы в Хэйлунцзян. Здесь обитают более 400 тигров, парк является одним из ключевых мест в мире, где разводят популяцию хищников.

На ролике упитанные хищники гоняются за летающим на низкой высоте аппаратом. В какой-то момент один из тигров подпрыгивает и сбивает его, после чего стая начинает с интересом рассматривать беспилотник вблизи и пробовать его на зуб. После нескольких укусов дрон начинает дымиться.

Затем хищники сразу потеряли к нему интерес и удалились. Квадрокоптер, скорее всего, восстановлению не подлежит, пишет Лента.ru. А специалисты отмечают, что при таких погонях тигры тратят накопившиеся калории словно при спортивных тренировках.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», растолстевшие тигры китайского зоопарка вызвали всеобщую озабоченность в Интернете. И в СМИ, и в социальных сетях в начале месяца массово обсуждали животных в теле. Таблоиды отмечали, что непривычно видеть животных с такими пышными формами.

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