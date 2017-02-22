Разбить телевизор, сломать мебель, уничтожить посуду: благовещенцам предлагают снять стресс

Фото: Инстаграм

В Благовещенске появилась «расфигачечная» комната — место, где горожанам предлагают снять стресс и «выпустить пар». Специальное помещение наполнено разными предметами, которые можно разбить или сломать — телевизоры и компьютерные мониторы, шкафы, стулья, столы, посуда, бутылки и другое. Использовать при этом можно биты, кувалды, молотки либо можно уничтожать предметы просто руками и ногами.

Как рассказали владельцы «расфигачечной», идея создания таких комнат появилась в США, не так давно ее стали перенимать российские крупные города. Их примеру решили последовать и благовещенцы.

«Мы взяли в аренду помещение, оформили его и оборудовали. Пока у нас одна комната, где все можно крушить. Посмотрим, как зайдет наша идея, и потом уже будем расширяться», - рассказал один из владельцев комнаты Владислав Полозов.

Предметы, которыми наполняют комнату, благовещенцы в основном покупают с рук — это старая, бывшая в употреблении посуда, мебель техника. Кое-что люди отдают и бесплатно.

Стоимость услуги зависит от наполнения комнаты — чем больше предметов, тем дороже. Организаторы даже предлагают оформить комнату по типу какой-либо организации.

«Например, тебя разозлили в каком-нибудь банке и тебе хочется выместить злость, тогда мы можем оформить комнату так, что она будет похожа на помещение банка. Или можно сделать комнату похожей на рабочий офис человека. Еще такой вариант мы хотим сделать — вешаем чье-то фото на стену, и человек как в мишень стреляет по фотографии из большой рогатки», - добавил Владислав.

Чтобы избежать травматизма и не получить раны от осколков, людям предлагают специальную экипировку — спецкостюм, защитную маску, перчатки, каску. В будущем организаторы комнаты хотят купить еще веселые костюмы. Все происходящее кстати можно записывать на телефон, чтобы потом пересмотреть в замедленной съемке. Посещать комнату можно как одному, так и компанией.

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#жизнь

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