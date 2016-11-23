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24февраля
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На фестивале «Синий крокодил» не обошлось без аварий

На фестивале «Синий крокодил» не обошлось без аварий

В пятницу, 24 февраля, на Чигиринском водохранилище было многолюдно. Там весь день проходил фестиваль технических видов спорта «Синий крокодил». Мероприятие собрало не только много участников, но и зрителей. Особый интерес вызывали унимото, иными словами одноколесные мотоциклы.

В рамках фестиваля прошли несколько соревнований — это третий этап чемпионата Благовещенска по любительским ралли, GPS-ориентирование на джипах, а также соревнования на унимото и на квадроциклах.

В мероприятии приняли участие сильнейшие спортсмены технических видов спорта из Хабаровска, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска и Свободного - всего более 100 спортсменов.

Зрителей было еще больше. С особым интересом они наблюдали за ездой одноколесного транспорта. Соревнования на унимото организовал благовещенский клуб BlagBikeMC. Участникам предстояло преодолеть 30-метровую трассу на время.

«Все конечно были в восторге. Зрители проявляли огромный интерес. Но хочу сказать, что эти мотоциклы ездят так не стабильно, их постоянно носило в разные стороны. Один участник вообще мотоцикл потерял, он от него укатился. Опасно порой было для операторов и фотографов, которые выходили за ограждения. Но остальной народ за ограждением стоял, им нормально было», - рассказал один из зрителей Василий.

Неподалеку свои соревнования на квадроциклах организовал спортивно-технический клуб «Шатун». Эти гонки не обошлись без происшествий. Два квадроцикла столкнулись. Обошлось без серьезных повреждений, водители не пострадали.

Также на водохранилище провели GPS-ориентирование на джипах и третий этап любительского ралли. В ралли приняли участие 57 водителей из Благовещенска, Свободного и Шимановска. Самому младшему участнику 13 лет. «Трасса была большая, 4 километра. Обычно длина трассы значительно меньше. Участники проезжали дистанцию на скорость, каждый по три заезда. Потом складывалась сумма всех баллов за эти заезды. 4 этап состоится 25 марта на Золотой миле», - рассказал Алексей Шматок.

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#спорт #транспорт

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