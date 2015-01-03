Необычное солнечное затмение увидят жители Земли 26 февраля

Фото: http://tvzvezda.ru/

Жители планеты Земля увидят кольцеобразное солнечное затмение в новолуние 26 февраля. Это необычное и редкое затмение, которое характеризуется самым тонким кольцом. Лунный диск закроет 99 % диска солнечного, что бывает нечасто, пишет Regnum.

Затмение начнется над Тихим океаном, после чего его смогут наблюдать жители юга Южной Америки. Затем, пройдя через Атлантический океан, оно закончится над южной частью Африки.

Следующее солнечное затмение в 2017 году жители Земли будут наблюдать во время новолуния 21 августа. Полоса полной фазы пересечет Североамериканский континент по территории США. Неполную фазу смогут наблюдать жители Канады, Мексики и Центральной Америки. Кроме того, частные фазы увидят жители восточных районов России, а также самых западных стран Европы и Африки.

В следующем году жители земли увидят целых три солнечных затмения: 15 февраля, 13 июля и 11 августа. Однако все они будут неполными. Затем лунный диск полностью покроет солнечный лишь в июле 2019 года.

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