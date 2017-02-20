Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость
Сегодня, 14:27 0

К концу недели Амурскую область припорошит

К концу недели Амурскую область припорошит

В Амурскую область к концу недели придут осадки. Слабый снег ожидается в некоторых районах Приамурья в воскресенье, 26 февраля. Температура при этом ночью будет держаться в пределах 23-28 градусов ниже нуля. Днем термометры покажут минус 3-8 градусов, местами по востоку – минус 10-15. Юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду.

В субботу, 25 февраля, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, днем его порывы могут достигать 11-12 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 20-25 градусов, местами термометры покажут около минус 30-35. Днем за окном будет 8-13 градусов мороза, по востоку – 15-20 градусов ниже нуля, местами на северо-западе – минус 3-8 градусов, сообщает Амурский ЦГМС.

Просмотров всего: 558

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Ясно и без снега: прогноз погоды в Амурской области на 23 февраля
Общество

Немного снега в отдельных районах: прогноз погоды в Амурской области на 22 февраля
Общество 1

Много солнца и немного снега: прогноз погоды в Амурской области на 22 февраля
Общество

Ясно, до минус 10: прогноз погоды в Амурской области на 21 февраля