К концу недели Амурскую область припорошит

В Амурскую область к концу недели придут осадки. Слабый снег ожидается в некоторых районах Приамурья в воскресенье, 26 февраля. Температура при этом ночью будет держаться в пределах 23-28 градусов ниже нуля. Днем термометры покажут минус 3-8 градусов, местами по востоку – минус 10-15. Юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду.

В субботу, 25 февраля, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, днем его порывы могут достигать 11-12 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 20-25 градусов, местами термометры покажут около минус 30-35. Днем за окном будет 8-13 градусов мороза, по востоку – 15-20 градусов ниже нуля, местами на северо-западе – минус 3-8 градусов, сообщает Амурский ЦГМС.

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