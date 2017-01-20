На Дальнем Востоке оказался самый дорогой минимальный набор продуктов питания

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Росстат опубликовал информацию о социально-экономическом положении России за первый месяц 2017 года. Так, согласно статистике, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по стране в конце января составила 3 726,4 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1 %. При этом конкретно на Дальнем Востоке средняя стоимость минимального набора продуктов питания дошла до 5 247,2 рубля. Это самая большая цифра среди всех федеральных округов.

Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины, которая используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции. В него включено все, что теоретически требуется человеку для здорового питания: от хлеба и молока – до мяса, рыбы и фруктов, пишет «Российская газета».

По данным специалистов, самый дорогой минимальный набор продуктов питания среди субъектов Дальневосточного округа (и в целом по стране) оказался на Чукотке – 8 431,3. А самый дешевый набор на Дальнем Востоке – в Амурской области, его стоимость составляет 4 321,5. Но несмотря на такую сравнительную дешевизну, эта цена все равно выше, чем в среднем по России. Самый бюджетный в стране набор – в Курской области – 3 069 рублей.

Также специалисты посчитали, сколько стоит фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Его стоимость в расчете на месяц в среднем по России в конце января составила 14 383,4 рубля.

На Дальнем Востоке эта цифра вновь оказалась выше, чем средняя по России, и составила 17 632 рублей. При этом самый дорогой фиксированный набор потребительских товаров и услуг среди субъектов ДФО оказался на Камчатке – 24 454,5 рубля (он же самый дорогой в целом по стране), а самый дешевый набор на Дальнем Востоке – в Амурской области – 15 004,4 рубля. Самый дешевый в России фиксированный набор потребительских товаров и услуг в Ингушетии – 11 862 рубля.

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