Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:40 7

На Дальнем Востоке оказался самый дорогой минимальный набор продуктов питания

На Дальнем Востоке оказался самый дорогой минимальный набор продуктов питания
Фото: http://www.cheboksary.ru

Росстат опубликовал информацию о социально-экономическом положении России за первый месяц 2017 года. Так, согласно статистике, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по стране в конце января составила 3 726,4 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1 %. При этом конкретно на Дальнем Востоке средняя стоимость минимального набора продуктов питания дошла до 5 247,2 рубля. Это самая большая цифра среди всех федеральных округов.

Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины, которая используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции. В него включено все, что теоретически требуется человеку для здорового питания: от хлеба и молока – до мяса, рыбы и фруктов, пишет «Российская газета».

По данным специалистов, самый дорогой минимальный набор продуктов питания среди субъектов Дальневосточного округа (и в целом по стране) оказался на Чукотке – 8 431,3. А самый дешевый набор на Дальнем Востоке – в Амурской области, его стоимость составляет 4 321,5. Но несмотря на такую сравнительную дешевизну, эта цена все равно выше, чем в среднем по России. Самый бюджетный в стране набор – в Курской области – 3 069 рублей.

Также специалисты посчитали, сколько стоит фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Его стоимость в расчете на месяц в среднем по России в конце января составила 14 383,4 рубля.

На Дальнем Востоке эта цифра вновь оказалась выше, чем средняя по России, и составила 17 632 рублей. При этом самый дорогой фиксированный набор потребительских товаров и услуг среди субъектов ДФО оказался на Камчатке – 24 454,5 рубля (он же самый дорогой в целом по стране), а самый дешевый набор на Дальнем Востоке – в Амурской области – 15 004,4 рубля. Самый дешевый в России фиксированный набор потребительских товаров и услуг в Ингушетии – 11 862 рубля.

Просмотров всего: 477

#цены

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Так было все время. Где собственно "Новость"?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    СаняChТак было все время. Где собственно "Новость"?


    На АИ инфоголод.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    Зато самый вкусный, ибо родной - дальневосточный)

  • Небо души

    Небо души
    2 часа назад

    А зачем дальневосточникам жрать?

    Эт лишнее

    Так какнить обойдутся

    А то котеджи как достраивать?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Внучка деда

    Зато самый вкусный, ибо родной - дальневосточный)



    Слаще​ редьки ничего не ела?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    48 минут назад

    Внучка дедаЗато самый вкусный, ибо родной - дальневосточный)


    Чё там родного? Если бы не китайцы, одну крупу бы и брали.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    45 минут назад

    Стоимость минимальной корзины в ЮФО 13544 убля.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 46

Впервые с 2014 года у россиян зафиксировали рост реальных доходов
Экономика

Курсы доллара и евро упали до минимумов с лета 2015 года
Экономика 94

В конце 2016 года средняя зарплата амурчан стала больше 42 тысяч рублей
В России и мире

Производители молока предупредили Минсельхоз о возможном повышении цен